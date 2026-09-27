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27 Сентября , 06:16

Мөһим программаға ғаризалар ҡабул ителә

На территории Республики Башкортостан инициируется региональная программа повышения производительности труда.

Стратегической целью Программы является формирование у хозяйствующих субъектов самостоятельных компетенций в области повышения операционной эффективности, внедрение культуры высокой производительности, а также обеспечение устойчивого вклада в прирост валового регионального продукта Республики Башкортостан. С 30 сентября 2026 года стартует пилотный этап Программы. В рамках данного этапа для предприятий-участников предусматривается на безвозмездной основе комплекс мер государственной поддержки, включающий:   организацию повышения квалификации сотрудников по образовательной программе «Лидер изменений»;   оказание практической консультационной поддержки специалистами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Башкортостан (РЦК РБ) на производственных площадках предприятий с реализацией пилотных проектов по оптимизации потоков и сокращению потерь;   формирование внутреннего кадрового резерва (подготовка «Лидера изменений»), что создаёт предпосылки для тиражирования полученных навыков на другие подразделения и устойчивого повышения эффективности деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. Для участия предприятию необходимо: 1. Выбрать кандидата в «Лидеры изменений» из числа своих сотрудников (предпочтительно руководителя среднего звена или специалиста, обладающего потенциалом для внедрения изменений). 2. Подать заявку путём заполнения формы по ссылке: https://csrrb.bitrix24site.ru/reg/ В заявке указывается краткая информация о предприятии, а также данные о выбранном кандидате (Ф.И.О., должность, контактный телефон и адрес электронной почты). После подачи заявки с предприятием свяжутся специалисты РЦК РБ для информирования о последующих действиях и согласования графика участия. Стартовое мероприятие по запуску пилотного этапа состоится 1 октября 2026 года в 09.00 ч. по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32/2Б (Геномный центр, конференц-зал). Контактное лицо: руководитель РЦК РБ Сиразетдинов Эльнар Уралович, тел. 8 (347) 216-52-82, +7 (987) 094-26-19, электронная почта rck@csr-rb.ru

Автор:Айбулат Ишназаров
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