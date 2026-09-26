+8 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Сентября , 02:30

Ун осраҡта Аллаһы Тәғәләнең рәхмәт фәрештәләре изге доға ҡылып тора

1. Ауырыу кешенең хәлен белергә барғанда йәки зыярат ҡылғанда.

Ун осраҡта Аллаһы Тәғәләнең рәхмәт фәрештәләре изге доға ҡылып тораУн осраҡта Аллаһы Тәғәләнең рәхмәт фәрештәләре изге доға ҡылып тора
Ун осраҡта Аллаһы Тәғәләнең рәхмәт фәрештәләре изге доға ҡылып тора

2. Мәсеттә йәмәғәт намаҙының беренсе сафына баҫҡанда.

3. Намаҙҙан һуң мәсеттә ҡалып, доғалар ҡылып ултырғанда.

4. Йоҡларға ятыр алдынан тәһәрәтләнеп ятҡанда.

5. Аллаһ ризалығы өсөн дуҫыңдың хәлен белергә, ҡунаҡҡа барғанда.

6. Ураҙаға инергә ниәт итеп, сәхәр ашағанда.

7. Дин ҡәрҙәшең, дуҫың йәки туғаның өсөн, улар яныңда булмаған саҡта, изге доға ҡылғанда.

8. Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт ﷺ-кә салауат әйткәндә.

9. Аллаһ Тәғәләнең ризалығы өсөн тип, саҙаҡа биргәндә.

10. Кешеләрҙе изгелеккә, хәйерле ғәмәлдәргә өндәгәндә һәм өйрәткәндә. Аллаһы Тәғәлә һәр изге ғәмәлебеҙҙе ҡабул итһен ин шәә Аллаһ !

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика