Цикорий тамыры быуындар һыҙлағанда ярҙам итә

Шулай ҙа күптәр өсөн уның ҡиммәте организмдағы артыҡ холестеринды сығара алыуында. Ул матдәләр алмашыныуын көйләй, уны яҡшырта. ◾️
Халыҡта уның «бауыр үләне» тигән атамаһы ла бар. Боронғолар уны бауыр һәм үт ҡыуығы ауырыуҙарын дауалау өсөн киң ҡулланған.
◾️ Бөйөрөндә һәм үт ҡыуығында таш булған кешеләргә лә файҙалы. Ул үтте шыйыҡлата, һейҙекте арттыра.
◾️ Ашҡаҙан, ашҡаҙан аҫты биҙе ауыртҡанда дарыу сараһы булараҡ ҡулланыла ала.
◾️ Нервы системаһын тынысландырыу үҙенсәлеге билдәле. Элек уның төнәтмәһе менән невроздарҙы, истерияны дауалағандар.
◾️ Цикорий ҡандағы шәкәрҙе кәметергә ярҙам итә һәм еңелсә формалағы шәкәр диабетын дауалауҙа ҡулланыла ала.
◾️ Ҡан баҫымы юғары булып, кофе эсергә ярамағанда, цикорий тамырҙарын кофе кеүек ҡайнатып эсергә мөмкин. Уның тәме лә бер аҙ кофены хәтерләтә.
◾️ Был үлән тамырынан әҙерләнгән төнәтмә быуындар һыҙлауын баҫа, остеохондрозда шифа бирә, подаграны дауаларға ярҙам итә.
◾️ Аҙыҡ эшкәртеү ағзаларын дауалау өсөн уны үлемһеҙ гөл, һары мәтрүшкә, көтөүсе сумкаһы һәм кукуруз сәсе менән бергә ҡулланыу отошлораҡ.
Цикорий тамырын әҙерләү
Көҙөн ҡаҙып алынған тамырҙарҙы яҡшылап йыуып, киптерәләр. Шунан ваҡлайҙар.
2 аш ҡалағы ваҡланған тамырҙы 2 стакан ҡайнар һыу менән төнәтәләр. Был — тәүлек күләм.
1 сәй ҡалағы ваҡланған тамырға 1 стакан ҡайнар һыу ҡойоп, 10 минут самаһы талғын утта ҡайнатырға ла мөмкин.
Тире ауырыуҙары — дерматоз, экзема, нейродермит, ҡысыныу, псориаз күҙәтелгәндә, уны көнөнә 4 тапҡыр сирек стакан күләмендә эсәләр.