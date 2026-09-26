+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Сентября , 17:34

Ситтәге турнеға еңеүҙән башланы

"Салауат Юлаев " командаһы өс уйындан торған турнены Мәскәүҙә "Динамо" менән осрашыуҙан башланы. Көсөргәнешле осрашыуҙа өфөләр хужаларҙы 3:1 иҫәбенә еңде.

Ситтәге турнеға еңеүҙән башланыСиттәге турнеға еңеүҙән башланы
Ситтәге турнеға еңеүҙән башланы

Иҫәпте капитан ролендә боҙға сыҡҡан Шелдон Ремпал асты. Икенсе шайба -Сергей Варлов иҫәбендә. Девин Броссо өсөнсө шайба менән уйынға елле нөктә ҡуйҙы. Мәскәүҙәр тырыша торғас, иҫәпте бер шайбаға ҡыҫҡартты-ҡыҫҡартыуын. Тик хәл иткес өсөнсө осорҙа хужалар бик тупаҫ уйнап, йыш штраф эскәмйәһенә эләкте.Хатта бер-бер артлы өс уйынсы хаталанды . Улар үҙ мөмкинлектәрен файҙаланып, бөгөн тыуған көнөн билдәләгән баш тренерҙары Леонид Тамбиевты ҡыуандыраһы урынға "Салауат"тың көйәрмәндәрен һөйөндөрҙө. Был команданы беҙҙекеләрҙең 2022 йылдың октябренән бирле еңгәне юҡ ине. Көслө дәғүәсене еңгән юлаевсыларға афарин!

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика