+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Сентября , 08:00

Сентябрҙә ағас-ҡыуаҡтарҙы нисек тәрбиәләргә?

✔️Көҙ ямғырлы булһа ла, емеш ағастарының һәм ҡарағаттарҙың төбөнә һауа температураһы +8 градустан түбән булмаған саҡта мул итеп, йәғни һәр береһенә 5-7-әр биҙрә һыу ҡойоғоҙ.

Сентябрҙә ағас-ҡыуаҡтарҙы нисек тәрбиәләргә?Сентябрҙә ағас-ҡыуаҡтарҙы нисек тәрбиәләргә?
Сентябрҙә ағас-ҡыуаҡтарҙы нисек тәрбиәләргә?

Был ҡыш көнө тупраҡ кибеп, ағастар дым етмәүҙән зыян күрмәһен өсөн кәрәк. Тик шуныһы:һыуҙы ағас төбөнә ул һеңә барырлыҡ итеп ҡойоғоҙ.

✔️Шунан һуң ағас-ҡыуаҡтарығыҙҙың төптәрен бысҡы табы, кипкән бесән , торф йәки компост менән ҡаплағыҙ. Был иһә ҡарһыҙ ҡыштарҙа уларҙың тамырҙарын туңыуҙан һаҡлар.

✔️Ә инде мул итеп серетмә һипһәгеҙ, тағы ла яҡшыраҡ.

✔️Ағас-ҡыуаҡтарҙы ҡуяндар менән ҡуяндар кимереп тә зыянлай. Улар теймәһен өсөн махсус магазиндарҙа һатылған сеткаларҙы алып, ағас олонон уратып ҡуйығыҙ. Бындай мөмкинлегегеҙ булмаһа, пластик шешәләрҙең төбөн, баштарын ҡырҡып, шуларҙы изолента менән нығытып бәйләгеҙ.

Ошо кәңәштәрҙе тотһағыҙ, киләһе йылда ла мул уңышҡа өмөтләнә алаһығыҙ.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика