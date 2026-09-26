+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Сентября , 09:00

Инжирҙы икенсе төрлө «аспирин» тип тә атайҙар

Инжир тән температураһын төшөрөргә, йөрәкте нығытырға, мейе эшмәкәрлеген яҡшыртырға ярҙам итә.

Инжирҙы икенсе төрлө «аспирин» тип тә атайҙарИнжирҙы икенсе төрлө «аспирин» тип тә атайҙар
Инжирҙы икенсе төрлө «аспирин» тип тә атайҙар

Составында ҡанды көйләүсе һәм уның ҡуйырыуына юл ҡуймаусы эфир майҙары булғанға, инжирҙы икенсе төрлө «аспирин» тип тә атайҙар.

✔️ Бер ай дауамында көн һайын берәр инжир ашарға кәңәш итәләр. Дауалау курсын бер айҙан һуң ҡабатларға мөмкин. ✔️ Тән температураһы юғары булғанда, ангина һәм бронхит ваҡытында бер аш ҡалағы ваҡлап туралған инжирға ике стакан ҡайнар һыу ҡойоп, 10 минут самаһы талғын утта ҡайнаталар. Һуңынан һөҙөп алып, көнөнә дүрт тапҡыр эсәләр.

✔️ Хәлһеҙлек һәм арығанлыҡ тойолғанда, бер стакан йылы һөткә инжир һалып эсергә мөмкин.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика