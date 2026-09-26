Аллам һаҡлаһын! Ағиҙелдә хәүефле инфекция осраҡтары теркәлгән

Башҡортостандың Ағиҙел ҡалаһында туляремияның 4 осрағы асыҡланған. Улар араһында баланың да булыуы хәбәр ителә.
Туляремия — тәбиғи сығанаҡлы йоғошло ауырыу. Белгестәр Роспотребнадзор менән берлектә кәрәкле саралар үткәрә, территорияға эшкәртеү ойошторола һәм хәл контролдә тотола. Ағиҙел ҡалаһы был инфекцияның тәбиғи сығанаҡ зонаһында урынлашҡан.
Әйткәндәй, туляремия кешенән кешегә йоҡмай.
Нисек зарарланырға мөмкин?
— серәкәй тешләгәндә, талпан ҡаҙалғанда;
— зарарланған кимереүселәр менән бәйләнештә булғанда;
— асыҡ һыу ятҡылыҡтарынан ҡайнатылмаған һыуы аша;
— йыуылмаған аҙыҡ-түлек ҡулланғанда.
Төп билдәләре: юғары температура, баш ауыртыуы, хәлһеҙлек һәм лимфа төйөндәренең ҙурайыуы. Ошондай билдәләр барлыҡҡа килһә, табипҡа мөрәжәғәт итеүҙе кисектермәгеҙ. Ваҡытында башланған дауалау инфекция менән көрәшергә ярҙам итә.