+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Сентября , 10:37

Аллам һаҡлаһын! Ағиҙелдә хәүефле инфекция осраҡтары теркәлгән

 Ауырыусылар араһында бала ла бар.  

Аллам һаҡлаһын! Ағиҙелдә хәүефле инфекция осраҡтары теркәлгәнАллам һаҡлаһын! Ағиҙелдә хәүефле инфекция осраҡтары теркәлгән
Аллам һаҡлаһын! Ағиҙелдә хәүефле инфекция осраҡтары теркәлгән

Башҡортостандың Ағиҙел ҡалаһында туляремияның 4 осрағы асыҡланған. Улар араһында баланың да булыуы хәбәр ителә.

Туляремия — тәбиғи сығанаҡлы йоғошло ауырыу. Белгестәр Роспотребнадзор менән берлектә кәрәкле саралар үткәрә, территорияға эшкәртеү ойошторола һәм хәл контролдә тотола. Ағиҙел ҡалаһы был инфекцияның тәбиғи сығанаҡ зонаһында урынлашҡан.

Әйткәндәй, туляремия кешенән кешегә йоҡмай.

Нисек зарарланырға мөмкин?

— серәкәй тешләгәндә, талпан ҡаҙалғанда;

— зарарланған кимереүселәр менән бәйләнештә булғанда;

— асыҡ һыу ятҡылыҡтарынан ҡайнатылмаған һыуы аша;

— йыуылмаған аҙыҡ-түлек ҡулланғанда.

Төп билдәләре: юғары температура, баш ауыртыуы, хәлһеҙлек һәм лимфа төйөндәренең ҙурайыуы. Ошондай билдәләр барлыҡҡа килһә, табипҡа мөрәжәғәт итеүҙе кисектермәгеҙ. Ваҡытында башланған дауалау инфекция менән көрәшергә ярҙам итә.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика