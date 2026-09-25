Креатив индустриялар өлкәһендәге премияға ғаризалар ҡабул ителә

- Беҙ уны былтыр башланыҡ, ул саҡта ла ҙур ҡыҙыҡһыныу уятты — бөтә республиканан 400-ҙән ашыу ғариза килде. Быйыл да ул шул тиклем үк талап ителгән булыр тип көтәбеҙ, — тине республика Башлығы. — Беҙ креатив иҡтисадты яҡлау курсын алдыҡ, шул иҫәптән "Һөҙөмтәлә һәм конкурентлы иҡтисад" милли проекты сиктәрендә лә. Беҙҙең премия — ошондай сараларҙың береһе.
Радий Хәбиров Башҡортостандың алыҫ сиктәрҙән тыш республиканы данлаған талантлы кешеләргә бай булыуын хәтергә төшөрҙө. Улар ҡыҙыҡлы ижади һәм интеллектуаль продукттар булдыра, уларға яңы мәғәнәләр һәм тойғолар өҫтәй. Кино, анимация, мода, гастрономия, IT һәм күп кенә башҡа йүнәлештәр — һәр береһендә ғорурланырлыҡ нәмә бар.
Былтырғы кеүек үк, премияны 10 номинация буйынса тапшырасаҡтар. Ғаризаны 30 сентябргә тиклем форманы тултырып ебәрергә кәрәк.