+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Сентября , 06:13

Креатив индустриялар өлкәһендәге премияға ғаризалар ҡабул ителә

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров икенсегә креатив индустриялар өлкәһендәге «Создатели» премияһы өсөн ғаризалар ҡабул итеү тураһында иғлан итте. Ул 2025 йылда республика етәксеһе башланғысы менән булдырылған ине.

Креатив индустриялар өлкәһендәге премияға ғаризалар ҡабул ителәКреатив индустриялар өлкәһендәге премияға ғаризалар ҡабул ителә
Креатив индустриялар өлкәһендәге премияға ғаризалар ҡабул ителә

- Беҙ уны былтыр башланыҡ, ул саҡта ла ҙур ҡыҙыҡһыныу уятты — бөтә республиканан 400-ҙән ашыу ғариза килде. Быйыл да ул шул тиклем үк талап ителгән булыр тип көтәбеҙ, — тине республика Башлығы. — Беҙ креатив иҡтисадты яҡлау курсын алдыҡ, шул иҫәптән "Һөҙөмтәлә һәм конкурентлы иҡтисад" милли проекты сиктәрендә лә. Беҙҙең премия — ошондай сараларҙың береһе.

Радий Хәбиров Башҡортостандың алыҫ сиктәрҙән тыш республиканы данлаған талантлы кешеләргә бай булыуын хәтергә төшөрҙө. Улар ҡыҙыҡлы ижади һәм интеллектуаль продукттар булдыра, уларға яңы мәғәнәләр һәм тойғолар өҫтәй. Кино, анимация, мода, гастрономия, IT һәм күп кенә башҡа йүнәлештәр — һәр береһендә ғорурланырлыҡ нәмә бар.

Былтырғы кеүек үк, премияны 10 номинация буйынса тапшырасаҡтар. Ғаризаны 30 сентябргә тиклем форманы тултырып ебәрергә кәрәк.  

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика