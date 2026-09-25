+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Сентября , 01:00

Изге йома көнөбөҙ мөбәрәк булһын!

Бисмилләһир рахмәнир рахим. Әссәләмү ғәләйкүм үә рахмәтуллаһи үә бәрәкәтүһ!

Изге йома көнөбөҙ мөбәрәк булһын!Изге йома көнөбөҙ мөбәрәк булһын!
Изге йома көнөбөҙ мөбәрәк булһын!

Изге уй-ниәттәребеҙ, ҡылған доғаларыбыҙ ҡабул булһын!
Раббыбыҙ бүләк иткән ғүмеребеҙгә, күреү-ишетеү, кеше менән аралашыу-һөйләшеү, үҙ аяғыбыҙҙа йөрөү бәхете биргәнгә әлхәмдулилләһ шөкөр. Һәр атҡан таңыбыҙға, яңы көнөбөҙгә мең рәхмәт! Аллаһы Тәғәлә ошо бәхеттән айырмаһың, ҡыуанып-шатланып, рәхмәтле булып йәшәргә яҙһын ин шәә Аллаһ.
Һәр беребеҙгә хәйерле, бәрәкәтле ғүмер, ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, рух ныҡлығы, иман байлығы, ике донъя бәхете, күңел тыныслығы бирһен. Донъялар тынысланып, махсус хәрби операцияла йөрөгән яугирҙарға иҫән-һау әйләнеп ҡайтырға насип булһын ин шәә Аллаһ. Әмин.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика