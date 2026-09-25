ИИ технологияларында республика телдәрен үҫтереү

Участники обсудят вопросы, связанные с обучением языковых моделей, возможностями использования в цифровых проектах данных о языках и культуре республики. Встреча пройдет с 15:00 до 17:00 в Геномном центре Межвузовского студенческого кампуса по адресу: Уфа, ул. Заки Валиди, 32/2Б. К участию приглашают студентов, журналистов, госслужащих, писателей, педагогов, общественников, предпринимателей, членов комиссии по языкам РБ и тех, кто интересуется данной тематикой. За мероприятием также можно будет следить в прямом эфире во «ВКонтакте».

Ссылки на трансляцию:

«ВКонтакте» https://vkvideo.ru/live-27097047_456302395 и в Рутюбе https://rutube.ru/video/4b05e6412be5d212b6d5fab5eef8cc9c/.

Организаторы: АНО по сохранению и развитию башкирского языка, Уфимский университет науки и технологий, Министерство цифрового развития Республики Башкортостан, телеканал «БСТ» при поддержке Правительства Республики Башкортостан.

Айнур Хайбуллин, проректор Уфимского университета науки и технологий по цифровой трансформации, расскажет о правовых механизмах пополнения башкирской ИИ-модели и выступит с темой «Чистые данные — цифровой язык». Сергей Степанов, начальник управления цифровой трансформации региона Министерства цифрового развития Республики Башкортостан, разберет путь от исходных материалов до готовых языковых датасетов. Также в первой части программы выступит Зульфия Рахматуллина, генеральный директор ОА «Издательский дом «Республика Башкортостан».

Отдельный блок посвятят тому, как можно использовать собранные данные на сегодняшний день. Айгиз Кунафин, общественный деятель и разработчик, проведет мастер-класс «От архива к живому применению: как открытые данные о языке и культуре Башкортостана превращать в образовательные, медийные и цифровые продукты сегодня». Видеомейкер Батыр Галимов расскажет о создании контента на башкирском языке. Также ожидается выступление педагога образовательной организации об использовании искусственного интеллекта на уроках башкирского языка и литературы. Речь пойдет о вполне прикладных вещах: как работать с архивными материалами, превращать их в цифровые данные, использовать их при создании образовательных материалов, медиаконтента и других продуктов.

Завершит программу обсуждение с участием Урала Кильсенбаева, первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, председателя Комиссии при Правительстве Республики Башкортостан по реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан». Для работы языковых моделей нужны большие массивы данных: тексты, переводы, аудиозаписи речи, материалы СМИ, образовательные и культурные материалы. Чем больше качественных данных на языке собрано и подготовлено для машинной обработки, тем больше возможностей для его использования в современных технологиях.

«Сегодня для развития языка важно не только сохранять уже созданные тексты, книги, аудиозаписи и другие материалы, но и готовить их к использованию в цифровой среде. Языковые модели обучаются на данных, поэтому от того, какие тексты, записи речи и другие материалы мы соберём и насколько качественно их подготовим, напрямую зависит какие возможности получит язык в технологиях» — прокомментировала Гульназ Юсупова, директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка.

Именно о том, как собирать такие данные в Башкортостане и что можно создавать на их основе, участники поговорят 30 сентября.

Для очного участия необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено: https://forms.yandex.ru/u/6aaccab295add5277e3f8992