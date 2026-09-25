+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Сентября , 09:00

Бәләбәй яугиры дрондар менән идара итә

 Бәләбәй районынан Темирлан Ғабдулхаҡов яугирҙар араһында «Тишина» ҡушаматы менән билдәле. Ул махсус хәрби операция башланғандан алып хәрби хеҙмәттә.

Бәләбәй яугиры дрондар менән идара итәБәләбәй яугиры дрондар менән идара итә
Бәләбәй яугиры дрондар менән идара итә

Темирлан Механизация һәм электрлаштырыу колледжын тамамлап, иретеп йәбештереүсе һөнәрен алған. Хеҙмәт юлын пехотала башлаған. Һуңынан пилотһыҙ осоу аппараттары менән идара итеүҙе үҙләштергән.

Хәрби подразделениела айырым БПЛА взводы ойошторолғас, Темирлан үҙ теләге менән ошо бүлеккә күскән. Уның һүҙҙәренсә, дрондар разведка мәғлүмәттәрен алырға һәм хәрбиҙәр өсөн хәүефте кәметергә ярҙам итә.

Яугирҙың хеҙмәте ике награда менән билдәләнгән: Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы миҙалы һәм «Хәрби ҡаҙаныштары өсөн» миҙалы. Ә өйҙә Темирланды уның иң яҡын кешеләре — ата-әсәһе, ағаһы һәм һеңлеһе көтә.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика