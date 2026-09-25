«Дягилев» балеты күрһәтеләсәк

«Дягилев» — это рассказ о гениальном явлении начала XX века, когда прогресс мчался, обгоняя время, а творчество отвоёвывало новые территории в галереях, театрах и просто на улице. В спектакле приподнимается занавес событий тех удивительных лет, выводя на первый план историю величайшего русского импресарио прошлого столетия — Сергея Дягилева.



В главных ролях — премьеры и прима-балерины Большого театра, включая таких мировых звёзд, как Денис Родькин, Элеонора Севенард, Вячеслав Лопатин, Семён Чудин и Денис Савин. Художник-постановщик балета — известный дизайнер Игорь Чапурин.



Спектакль идет с одним антрактом и объединяет современную хореографию, визуальные решения и переосмысление культурного наследия.



Сергей Шитьков, основатель фестиваля культурного поиска «Нам нужен Дягилев»:

«Дягилев» — это не документальная хроника и не биографическая зарисовка, а художественная интерпретация: действие разворачивается за кулисами, во время репетиций спектакля «Дафнис и Хлоя». Мы рассказываем о прирожденном таланте Сергея Дягилева создавать шедевры и собирать вместе таких непохожих и противоречивых титанов искусства, как композитор Морис Равель, художник Лев Бакст, танцовщики Михаил Фокин, Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина. А сам Дягилев — ось сюжета, он источник, центральное звено алхимического процесса, имя которому — репетиция.

Идея поставить «балет в балете» о Дягилеве принадлежит Денису Родькину. Его нестандартный подход и смелость сначала сильно удивили, а потом вдохновили и наполнили творческой энергией всю нашу команду».



Денис Родькин, премьер Большого театра, исполнитель роли Сергея Дягилева:

«Русские сезоны» заставили весь мир полюбить русский балет, русских музыкантов, русских художников. Дягилев — человек, который, можно сказать, управлял искусством и обладал невероятным даром объединять в одном проекте невероятно талантливых артистов. Рядом с ними импрессарио кажется бесстрашным, абсолютно уверенным в себе и даже деспотичным, а когда он остается наедине с собой, мы видим его душевные метания — сомнения, переживания, слабости, страхи провала и неудачи.

Показать все стороны характера Сергея Дягилева посредством балетной пластики — сложная, но очень интересная задача.

Эта постановка — наш творческий эксперимент: микс балетной неоклассики и современного танца, который мы воплотили вместе с молодым хореографом Алессандро Каггеджи».



Элеонора Севенард, прима-балерина Большого театра, исполнительница роли Тамары Карсавиной:

«Для меня участие в проекте — нечто большее, чем просто танцевальная партия: я старалась прожить на сцене дух эпохи и понять, как взаимодействовали великие личности начала XX века.

Тамара Карсавина — легендарная фигура в русском балете: она всегда шла за чем-то новым, ее полностью захватывал творческий процесс, и это роднило их с Сергеем Дягилевым. Она действительно была знаковым человеком в «Русских сезонах». Карсавину называли «танцующим пламенем», но на репетициях она не разжигала конфликты, а, наоборот, выступала буфером между Дягилевым и артистами — через нее раскрывались внутренние противоречия и динамика отношений внутри труппы».



Премьера спектакля состоялась в Москве на Новой сцене Большого театра, после были аншлаги в Мариинском театре Санкт-Петербурга и Нижегородском театре оперы и балета. В октябре «Дягилев» готовится произвести фурор в Уфе.

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