+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 06:39

Өфөлә террорға ҡаршы учение уҙасаҡ

Бөгөн Карл Маркс урамы, 14 адресы буйынса террорсыларҙы нейтралләштереү буйынса учение үтәсәк.

Өфөлә террорға ҡаршы учение уҙасаҡӨфөлә террорға ҡаршы учение уҙасаҡ
Өфөлә террорға ҡаршы учение уҙасаҡ

Легенда буйынса, енәйәтселәр Башҡортостандың Хәрби комиссариаты бинаһына һөжүм итәсәк.

Сарала төрлө ведомстволар, хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәре ҡатнаша. Авиация ла йәлеп ителәсәк.

Ҡала халҡын тыныслыҡ һаҡларға саҡырҙылар.

 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика