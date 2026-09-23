"Хыял мәктәбе" проектының дүртенсе миҙгеле башланды

В России у молодёжи с каждым годом появляется всё больше возможностей реализовать себя. И молодое поколение в Карелии ими активно пользуется.

«Только в прошлом году более 370 карельских ребят поучаствовали в конкурсах «Росмолодёжь.Гранты». И более сотни в них победили! Еще десять человек получили финансирование своих проектов после того, как защитили их на молодёжных форумах, в том числе на местном образовательном форуме «Берег»», – рассказал руководитель управления по молодёжной политике Карелии Алексей Бутенко.

Форум «Берег» проходил в Карелии в августе 2023 года. Он собрал более 150 представителей молодёжных, волонтёрских, общественных организаций и студенческих сообществ со всех регионов Северо-Западного федерального округа, и новых территорий. По его итогам поддержку получили такие проекты, как фестиваль карельской культуры, проект по развитию молодёжного природоохранного добровольчества и другие.