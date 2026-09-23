Һалымды күпме түләргә?

Конкрет тематика буйынса белгестәр менән бәйләнеш өсөн түбәндәге өҫтәмә номерҙар ҡаралған:
- юридик шәхестәрҙең мөлкәтенә һалым һалыу 021-00;
- физик шәхестәрҙең мөлкәтенә һалым һалыу 022-00;
- страховка иғәнәләре буйынса иҫәп-хисап 015-00;
- 6-НДФЛ формаһы буйынса иҫәпләүҙәр 016-00;
- декларациялар һәм физик шәхестәрҙең һалым ташламалары - 017-00;
- һалымдарҙың иҫәпләнгән суммалары тураһында белдереү ҡағыҙы
һәм иғәнәләр 018-00;
- экспедиция, хаттар буйынса белешмәләр 012-00.
Һалым тематикаһы, шул иҫәптән бурысты көйләү, бюджет менән иҫәп-хисап торошо һәм иҫәп-хисап операцияларын туҡтатыу мәсьәләләре буйынса Рәсәй Федераль һалым хеҙмәтенең контакт-үҙәгенә 8-800-222-22-22 телефоны аша мөрәжәғәт итергә мөмкин.