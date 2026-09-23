+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 07:14

Һалымды күпме түләргә?

Башҡортостан Республикаһы һалым түләүселәренә уңайлы булһын өсөн берҙәм күп каналлы телефон эшләй: 8-347-215-10-70 (өҫтәмә 55-55). Кәрәкһә унда шылтыратып, ойошма вәкилдәре һәм граждандар һалым органдары компетенцияһына ҡараған мәсьәләләр буйынса белгестәрҙең аңлатмаларын ала алаһығыҙ.

Һалымды күпме түләргә?Һалымды күпме түләргә?
Һалымды күпме түләргә?

Конкрет тематика буйынса белгестәр менән бәйләнеш өсөн түбәндәге өҫтәмә номерҙар ҡаралған:
- юридик шәхестәрҙең мөлкәтенә һалым һалыу 021-00;
- физик шәхестәрҙең мөлкәтенә һалым һалыу 022-00;
- страховка иғәнәләре буйынса иҫәп-хисап 015-00;
- 6-НДФЛ формаһы буйынса иҫәпләүҙәр 016-00;
- декларациялар һәм физик шәхестәрҙең һалым ташламалары - 017-00;
- һалымдарҙың иҫәпләнгән суммалары тураһында белдереү ҡағыҙы
һәм иғәнәләр 018-00;
- экспедиция, хаттар буйынса белешмәләр 012-00.

Һалым тематикаһы, шул иҫәптән бурысты көйләү, бюджет менән иҫәп-хисап торошо һәм иҫәп-хисап операцияларын туҡтатыу мәсьәләләре буйынса Рәсәй Федераль һалым хеҙмәтенең контакт-үҙәгенә 8-800-222-22-22 телефоны аша мөрәжәғәт итергә мөмкин.

 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика