Радий Хәбиров «Интерфакс» агентлығына интервью бирҙе

— Иң мөһиме — бөгөнгө ҡатмарлы шарттарға ҡарамаҫтан, беҙгә иҡтисади тотороҡлолоҡто һәм инвестиция әүҙемлеген һаҡлап ҡалыу мөмкин булды. Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтайға Мөрәжәғәтнамәмдә эшебеҙҙең нигеҙендә ятырға тейешле төп фекерҙе билдәләнем: «Барыһы ла Еңеү хаҡына!». Ә алғы һыҙыҡта уңышҡа өлгәшеү өсөн иҡтисад тотороҡло булырға тейеш. Шул саҡта беҙ фронтты кәрәкле бөтә нәмә менән тәьмин итеүҙе дауам итә алабыҙ.
2026 йылдың тәүге яртыһында республикала сәнәғәт етештереүе 6,7 процентҡа артҡан. Был Рәсәй һәм Волга буйы федераль округы буйынса уртаса күрһәткестәрҙән юғарыраҡ.
Ошо уҡ осорҙа ауыл хужалығы етештереүселәре 85 миллиард һумдан ашыу продукция етештергән. Башҡортостан аҙыҡ-түлектең төп төрҙәренә булған ихтыяжын үҙе тиерлек тулыһынса ҡаплай.
Инвестиция сәйәсәтендә республика бизнесҡа ярҙам итеүҙең ғәмәлдәге механизмдары менән генә сикләнмәй, яңы үҫеш төрҙәрен дә булдыра.
Мәҫәлән, Ағиҙел ҡалаһында ике йыл элек өҫтөнлөклө махсус режим индерелде. Һөҙөмтәлә унда бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ субъекттарының һаны 1,5 тапҡырға артҡан — 182 яңы предприятие барлыҡҡа килгән.
— Был тәжрибәне хәҙер киңерәк ҡулланасаҡбыҙ. Башҡортостан инвестиция режимын булдырыу өҫтөндә эшләйбеҙ. Башта ул ете муниципалитетта — Ағиҙелдә, Сибайҙа, Баймаҡ, Йылыйыр, Нуриман, Салауат һәм Әбйәлил райондарында — һынап ҡарала.
Һәр муниципалитеттың иҡтисади үҙенсәлектәре һәм үҫеш нөктәләре иҫәпкә алына. Мәҫәлән, Ағиҙел һәм Сибайҙа креатив индустрияларҙы, шулай уҡ ташыу һәм һаҡлау тармаҡтарын үҫтереү өсөн мөмкинлектәр бар. Баймаҡ һәм Салауат райондарында ауыл хужалығы продукцияһын эшкәртеүгә, Йылайыр һәм Нуриман райондарында ағас эшкәртеүгә, мебель етештереүгә һәм туризмға баҫым яһаласаҡ.
2023 йылдың 1 июленән яңы инвестиция ҡағиҙәләре эшләй башлағандан алып республика бизнес менән 247 инвестиция килешеүе төҙөгән. Ә өҫтөнлөклө проекттар исемлегендә дөйөм инвестиция күләме 1,15 триллион һумдан ашыу булған 408 проект бар. Уларҙа яҡынса 29,4 мең яңы эш урыны булдырыу ҡаралған.
Башҡортостан шулай уҡ Стратегик башланғыстар агентлығының төбәк инвестиция стандартының бөтә элементтарын да индергән. Был инвестиция декларацияһын, инвестиция комитетын, үҫеш корпорацияһын, инвестиция картаһын һәм башҡа механизмдарҙы үҙ эсенә ала. Һөҙөмтәлә инвестиция-төҙөлөш циклын уртаса 33 процентҡа ҡыҫҡартыуға өлгәшелгән.
Милли инвестиция климаты рейтингы буйынса Башҡортостан өсөнсө йыл рәттән Рәсәйҙең иң яҡшы өс төбәге иҫәбенә инә.
«Алға» махсус иҡтисади зонаһы ла үҫешен дауам итә. Ул ике тапҡыр Рәсәйҙә иң тиҙ үҫешкән махсус иҡтисади зона тип танылды. Хәҙер ул илдәге сәнәғәт-етештереү йүнәлешендәге 39 махсус иҡтисади зона араһында өсөнсө урында.
Бөгөн «Алға»ла 26 резидент иҫәпләнә, уларҙың алтыһы производство эшен башлаған. Махсус иҡтисади зонаның ғәмәлдәге майҙандары тулы тиерлек, яңы етештереү урындары асырға теләүселәр һаны кәмемәй.
Шуға бәйле Өфө районында «Алға» махсус иҡтисади зонаһының сиктәрен тағы 220 гектарға киңәйтеү ҡарары ҡабул ителде. Тейешле ғариза Рәсәйҙең Иҡтисади үҫеш министрлығына ебәрелде.
— «Алға»ның мөмкинлектәре әле тулыһынса файҙаланылмаған. Инфраструктура үҫешә, яңы резиденттар килә, яңы проекттар тормошҡа ашырыла. Алда беҙҙе тағы ла етдиерәк һөҙөмтәләр көтә, тип ышанам.
Геосәйәси шарттар үҙгәреү сәбәпле, Башҡортостан тышҡы иҡтисади бәйләнештәрҙең йүнәлешен һәм эшләү алымдарын үҙгәртте. Хәҙер төп иғтибар бәйләнештәр һанына түгел, ә уларҙың һөҙөмтәһенә бирелә.
— Беҙҙең өсөн иң мөһиме — реаль етештереүҙәр, яңы эш урындары һәм республика предприятиелары өсөн яңы баҙарҙар.
Халыҡ-ара һәм төбәк-ара форумдар, күргәҙмәләр инвестициялар йәлеп итеү һәм килешеүҙәр төҙөү өсөн мөһим майҙан булып тора.
2026 йылда Петербург халыҡ-ара иҡтисади форумында Башҡортостан 112 миллиард һумлыҡ 35 килешеү төҙөнө. Өфөләге Халыҡ-ара бизнес аҙналығында 15 миллиард һумлыҡ 23 килешеүгә ҡул ҡуйылды. Сибайҙағы «Зауралье» Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйында 30 миллиард һумлыҡ 17 контрактҡа ҡул ҡуйылған.
Экспортты үҫтереү өсөн Башҡортостанда айырым ярҙам системаһы булдырылды. Рәсәй Экспорт үҙәге етәксеһе Вероника Никишина Башҡортостанды Экспорт стандарты 3.0 нигеҙенә ятҡан тәжрибәләре булған ете төбәк-лидер иҫәбенә индергән.
2025 йыл йомғаҡтары буйынса Башҡортостандың Экспортҡа ярҙам үҙәге Рәсәйҙә дүртенсе урын алды. Үҙәктең «Экспорт форсажы» бизнес-акселераторын тамамлағандарҙың 40 проценттан ашыуы 25-тән ашыу ил менән экспорт килешеүҙәре төҙөгән.
2025 йылда Башҡортостан предприятиелары 136 экспорт контракты төҙөнө. Уларҙың дөйөм суммаһы яҡынса 51 миллион доллар тәшкил итте.
Республиканың Ҡытайҙа, Төркиәлә, Ҡаҙағстанда, Үзбәкстанда, Беларусь Республикаһында һәм Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәрендә сауҙа вәкиллектәре эшләй.
Беларусь менән берлектә ҡала электр транспорты етештереү буйынса проект тормошҡа ашырыла. Төркиә менән Өфөнөң агломерацияһы территорияһында күтәреү техникаһы заводы һәм көнбағыш гибрид орлоҡтары етештереү проекттары тормошҡа ашырыла.
Үзбәкстан менән «Бекабад» үзбәк-башҡорт технопаркы булдырыу буйынса эш алып барыла. Шулай уҡ унда башҡорт бал ҡорттарын файҙаланып дауалау үҙәге — апитерапия үҙәге асылған.
Ҡаҙағстан менән Ишембайҙағы «Витязь» предприятиеһы һәм ҡаҙаҡ партнёры араһында 2030 йылға тиклем иҫәпләнгән юл картаһы төҙөлгән.
Радий Хәбиров шулай уҡ Рәсәй һәм Тажикстандың Душанбе ҡалаһында уртаҡ индустриаль парк булдырыу тураһында килешеүҙе ратификациялауын билдәләне. Парктың идара итеүсе компанияһы итеп Башҡортостандың Үҫеш корпорацияһы билдәләнгән.
Башҡортостандың халыҡ-ара бәйләнештәрен тура авиарейстарҙың үҫеше лә нығыта. Өфөнән Үзбәкстанға, Ҡытайға, Ҡаҙағстанға, Тажикстанға, Грузияға, Беларусь Республикаһына, Абхазияға һәм башҡа илдәргә тура осоштар бар.
Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам
— «Барыһы ла Еңеү хаҡына» — ябай девиз ғына түгел. Был беҙҙең бөтә эшмәкәрлегебеҙҙең — идара итеү командаһының, реаль секторҙың һәм республика халҡының — маҡсаты һәм мәғәнәһе.
Башҡортостан үҙенең исемле батальондары, «Башҡортостан» мотоуҡсылар полкы һәм алғы һыҙыҡта илде һаҡлаған яугирҙары менән ғорурлана.
Республика Башлығы мәғлүмәттәре буйынса, Башҡортостандың 16 кешеһенә Рәсәй Геройы исеме бирелгән, уларҙың туғыҙы был наградаға үлгәндән һуң лайыҡ булған.
Яугирҙарҙың һәм тыл хеҙмәтсәндәренең ҡаһарманлығын мәңгеләштереү өсөн Башҡортостан Башлығы ҡарамағында махсус комиссия ойошторолған. Документтар, видеояҙмалар, матбуғат материалдары архивта һаҡланасаҡ, ә яугирҙарҙың шәхси әйберҙәре һәм трофейҙар музейҙарға тапшырыласаҡ.
Өфөлә Ватанды һаҡлап һәләк булғандар иҫтәлегенә ҙур мемориал төҙөү ҙә планлаштырыла.
Республикала инфраструктура объекттарын дрондарҙан һаҡлау саралары ла көсәйтелә. БАРС территориаль подразделениеһы ойошторолған, уның яугирҙарының статусы закон менән нығытылған. Шулай уҡ Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальонын булдырыу башланған.
Башҡортостанда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаиләләре өсөн 99 ярҙам сараһы эшләй, шуларҙың 55-е — республика кимәлендәге саралар. 2026 йылда был маҡсатҡа бер нисә тиҫтә миллиард һум йүнәлтеү ҡаралған.
Балалар өсөн бушлай мәктәп туҡланыуы, балалар баҡсаһына сираттан тыш ҡабул итеү, «Алға» картаһы буйынса йәмәғәт транспортында бушлай йөрөү кеүек саралар ҡаралған.
Яугирҙар һәм уларҙың ғаилә ағзалары республика шифаханаларында дауалана, торлаҡты яраҡлаштырыуҙа, эшкә урынлашыуҙа йәки үҙ эшен асыуҙа ярҙам ала.
— Төп маҡсат — махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан һәр кеше һәм уның ғаиләһе үҙҙәренең яңғыҙ түгеллеген тойһон. Яртылаш йәки өлөшләтә түгел, ә һәр кемгә ярҙам барып етһен өсөн был системаны камиллаштырыуҙы дауам итәсәкбеҙ.
Башҡортостан туристарҙы тәбиғәте менән генә түгел, бай тарихи-мәҙәни мираҫы, инфраструктураһы, уңайлы географик урыны һәм ҡунаҡсыл халҡы менән дә йәлеп итә.
Республикала тауҙар, далалар, күлдәр, йылғалар бар. Һыу туризмы, тау саңғыһы курорттары һәм шифаханалар киң популярлыҡ менән файҙалана.
Һуңғы йылдарҙа тарихи-мәҙәни объекттарға бюджет инвестициялары һиҙелерлек артҡан. Улар араһында Шишмә районында Турахан кәшәнәһе эргәһендә буласаҡ Евразия күсмә цивилизациялар музейының визит-үҙәге, Салауат районындағы «Салауат ере» тарихи-мемориаль комплексы һәм Бөрйән районындағы «Шүлгәнташ» тарихи-мәҙәни музей комплексы бар.
Башҡортостанда тау-завод мәҙәниәтенең уникаль ҡомартҡылары — боронғо баҡыр иретеү заводтары һаҡланған.
Воскресенское һәм Верхотор ауылдарындағы элекке завод территориялары төҙөкләндерелгән. Быйыл унда «Медь» тау-завод цивилизацияһы фестивале үткәрелгән, ул 20 меңдән ашыу кешене йәлеп иткән. Киләһе сиратта — Белорет районындағы Тирлән заводы.
Башҡортостандың «Янғантау» һәм «Торатау» геопарктары ЮНЕСКО-ның Глобаль геопарктар селтәренә ингән. Ә «Шүлгәнташ» мәмерйәһендәге боронғо ҡая һүрәттәре ЮНЕСКО-ның Бөтә донъя мираҫы исемлегенә индерелгән.
2025 йылда Башҡортостанға 2,4 миллиондан ашыу турист килгән. Был алдағы йыл менән сағыштырғанда 8,2 процентҡа күберәк. Туристар һаны буйынса республика Волга буйы федераль округында өсөнсө, Рәсәйҙә 13-сө урында.
Төп маҡсат — йылына туристар һанын кәмендә 3 миллион кешегә еткереү.
2021 йылдан Башҡортостандың 25 районындағы 107 ауыл һәм башҡа тораҡ пунктына газ үткәрелгән. Был 8 меңдән ашыу йортто газификациялау мөмкинлеген биргән, шуларҙың яҡынса 4,5 меңе инде газға тоташтырылған.
2026 йылдың 1 ғинуарына Башҡортостанда газификация кимәле 87,6 процент тәшкил иткән.
Президент Владимир Путин башланғысы менән тормошҡа ашырылған социаль газификация программаһы буйынса ла республика илдең эре төбәктәре араһында алдынғыларҙың береһе. Быға тиклем газ үткәрелгән тораҡ пункттарындағы 75 мең йортҡа «зәңгәр яғыулыҡ» барып еткән.
Башҡортостандың айырым ташламалы категорияларға ҡараған граждандарына газификация өсөн сертификаттар бирелә. Уларҙан Бөйөк Ватан һуғышы ветерандары, хәрби хәрәкәттәр инвалидтары, аҙ тәьмин ителгән инвалидтар, инвалид бала тәрбиәләгән ғаиләләр, аҙ тәьмин ителгән күп балалы ғаиләләр, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаилә ағзалары файҙалана ала.
Республика сертификаттары ярҙамында яҡынса 12 мең йорт газға тоташтырылған.
Газ-мотор яғыулығы баҙарын үҫтереү буйынса ла Башҡортостан Рәсәйҙәге алдынғы төбәктәрҙең береһе. Республикала 72 газ заправкаһы эшләй, метанда яҡынса 3 мең автомобиль, шул иҫәптән 532 автобус йөрөй.
Башҡортостанда физик культура һәм спорт менән шөғөлләнеү өсөн комплекслы ярҙам системаһы булдырылған. Республикала 2,4 миллион кеше спорт менән даими шөғөлләнә.
Һуңғы биш йылда Башҡортостанда 1 400-ҙән ашыу яңы спорт объекты төҙөлгән. Өфөлә Өҫтәл теннисы үҙәге, бокс үҫеше үҙәге һәм Теннис академияһы төҙөлә. Артабан ишкәкле слалом комплексының икенсе сиратын һәм еңел атлетика манежын төҙөү планлаштырыла.
2022 йылдан спорт инфраструктураһын капиталь ремонтлау программаһы эшләй. Был осорҙа 40 объект яңыртылған.
Республикала юғары ҡаҙаныштар спорты өсөн дә шарттар булдырыла. Гимнастика үҙәге ярҙамында Башҡортостанда ир-егеттәрҙең спорт гимнастикаһы үҫеше яңынан тергеҙелгән.
Ишеү слаломы буйынса Алһыу Миназова Рәсәй тарихында тәүге тапҡыр яңғыҙ каноэла донъя чемпионатында көмөш миҙал яуланы. Фехтование буйынса Егор Баранников донъя кубогы этабында шәхси ярышта көмөш миҙал алды.
Башҡортостанда ҙур халыҡ-ара һәм Рәсәй кимәлендәге спорт ярыштары даими үткәрелә.
Республика адаптив спортты ла үҫтерә. «Ҡыйыулыҡ» проекты махсус хәрби операция ветерандарының физик культура һәм спорт менән шөғөлләнеүен күҙ уңында тота. «Кировец» клубы базаһында «Булат» следж-хоккей командаһы эшләй.
«Ауыл тренеры» һәм «Ҡала тренеры» программалары буйынса 230 тренер-уҡытыусы ярҙам алған. Башҡортостандың был тәжрибәһе «Земский тренер» федераль программаһын булдырыуға нигеҙ булған.
Башҡортостанда 14 йәштән 35 йәшкә тиклемге 1 миллиондан ашыу йәш кеше йәшәй. Республикала йәштәр менән эшләү менән 1,5 меңгә яҡын йәштәр учреждениеһы хеҙмәткәре шөғөлләнә.
2025 йыл йомғаҡтары буйынса Башҡортостан йәштәр сәйәсәтен тормошҡа ашырыу һөҙөмтәлелеге буйынса Рәсәйҙең тәүге өс төбәге иҫәбенә ингән.
Йәштәрҙең төрлө төркөмдәре менән эш алып барыла: эшҡыуарҙар, ғалимдар, спортсылар, ирекмәндәр, студенттар, мәктәп уҡыусылары һәм башҡалар өсөн тематик саралар үткәрелә.
Радий Хәбиров йәштәр менән осрашыуҙарҙың мөһимлеген билдәләне.
— Үҙем дә йәштәр янына ҙур теләк менән барам: аралашам, һорауҙарына яуап бирәм, Башҡортостандың нисек үҫеүе, республикала йәшәп һәм эшләп ҡалыу өсөн ниндәй мөмкинлектәр булыуы тураһында һөйләйем. Ә эре федераль вуздарҙа уҡырға киткән йәштәргә: «Беҙ һеҙҙе һәр ваҡыт өйҙә көтәбеҙ», — тип әйтәм.
Рәсәй Президенты 2030 йылға креатив индустрияларҙың тулайым төбәк продуктындағы өлөшөн 6 процентҡа еткереү бурысын ҡуйҙы. Башҡортостанда был күрһәткес әлегә 2 проценттан саҡ ҡына юғарыраҡ.
— Башҡортостан талантлы кешеләргә ғәжәп бай. Улар музыка, IT, кино һәм анимация, ҡала мөхитен үҫтереү өлкәһендә яңы проекттар булдыра. Шулай уҡ беҙҙең һөнәрселәр, рестораторҙар, рәссамдар һәм архитекторҙар бар. Беҙҙең ғорурланырлыҡ кешеләребеҙ һәм эштәребеҙ етерлек.
Республика креатив индустрияларҙа эшләгәндәрҙең ижади продуктын коммерциялаштырыуға ла иғтибар бүлә. Башҡортостанда был өлкәлә 9 меңдән ашыу бизнес субъекты эшләй. Реклама һәм PR, программ тәьминәте, гастрономия, арт-индустрия һәм дизайн айырыуса әүҙем үҫешә.
Креатив индустрияларҙы үҫтереү буйынса Совет ойошторолған, профилле гранттар булдырылған. Радий Хәбиров даими рәүештә «Креатив индустриялар сәғәте» форматында кәңәшмәләр үткәрә.
Башҡортостан Стратегик башланғыстар агентлығы әҙерләгән Креатив индустрияларҙы үҫтереүҙең төбәк стандартын тормошҡа ашырыуға ҡушылды.
Стандарттың айырым элементтарын һынау өсөн Өфө, Стәрлетамаҡ, Сибай, Ағиҙел ҡалалары, Белорет, Бөрө һәм Шишмә райондары һайланған. Башланғыс менән шулай уҡ Мәләүез районы, Нефтекама һәм Октябрьский ҡалалары ҡушылған.
2025 йыл йомғаҡтары буйынса Башҡортостан Рәсәйҙең креатив төбәктәре араһында тәүге өс лидер иҫәбенә ингән.
— Интеллектуаль продукт булдырыусылар кешеләрҙең ҡиммәттәренә һәм тәртибенә ҙур йоғонто яһай. Шуға күрә уларҙың эшмәкәрлеге ҡиммәттәргә лә йүнәлтелгән булыуы мөһим. Креатив продуктты коммерциялаштырырға мөмкин, әммә ул халҡыбыҙҙың мәнфәғәттәренә яуап бирергә тейеш. Был эште креатив берләшмәләр менән диалогта башҡарырға кәрәк.