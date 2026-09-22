Үпкәләрҙең һаулығын һаҡлау аҙналығы бара

Это ежегодная информационная кампания, цель которой - напомнить каждому из нас о том, как важно заботиться о дыхательной системе.

Лёгкие - единственный орган, который напрямую контактирует с внешней средой. Каждый вдох приносит в организм кислород, но вместе с ним — пыль, аллергены, вирусы, бактерии и токсичные вещества из воздуха. За сутки мы вдыхаем около 10 000 литров воздуха. И если этот воздух загрязнён, страдают не только лёгкие, но и сердце, мозг, весь организм.

По официальным данным, в России зарегистрировано более 800 тысяч случаев хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Но реальная цифра, по оценкам экспертов, достигает 10 миллионов человек - огромный разрыв между статистикой и реальностью. Это значит, что миллионы людей живут с болезнью, о которой не знают. Почти две трети пациентов с ХОБЛ получают диагноз спустя год и более после появления первых симптомов, и только у 9,3% болезнь выявляется на профилактических осмотрах.

Ежегодно в России выявляют около 59 тысяч новых случаев рака лёгкого. Этот вид онкологии долгое время протекает бессимптомно, и именно поэтому так важно вовремя проходить обследования.

Главные враги лёгких:

Курение любого вида - враг номер один (включая кальяны, вейпы и системы нагревания табака)

Загрязнение воздуха внутри и вне помещений твердыми частицами, а также химическими веществами.

Профессиональные вредности.

Инфекции и хронические очаги воспаления.

Вакцинация. Это самый эффективный способ защитить себя от тяжёлых инфекций. Ежегодная прививка от гриппа и вакцинация от пневмококковой инфекции значительно снижают риск развития пневмонии и её осложнений.

Обратиться к врачу стоит при хроническом кашле, который не проходит больше месяца, одышке при незначительных нагрузках, боли в груди, ощущении нехватки воздуха или длительно не проходящей мокроте. Своевременные меры и лечение помогут замедлить развитие заболевания и сохранить качество жизни.

Помните: на ранних стадиях многие заболевания лёгких протекают бессимптомно. Именно поэтому так важно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Неделя сохранения здоровья лёгких - это не просто дата в календаре. Это повод задуматься: что я делаю для своих лёгких каждый день?