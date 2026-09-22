Межгорье йәштәре Башҡортостан данын яҡлаясаҡ!

Сара Рәсәй геройы Максим Серафимов исемендәге «Патриот» хәрби-патриотик паркында ойошторолдо. Унда республиканың төрлө район-ҡалаларынан 160-тан ашыу әүҙемсе һәм уларҙың остаздары ҡатнашты. Сара Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылына арналды.
«Тарих һаҡсылары» проекты республикала 2023 йылдан тормошҡа ашырыла һәм ошо ваҡыт эсендә 7 меңдән ашыу уҡыусы һәм студентты берләштергән. Проекттың төп маҡсаты – йәштәрҙе тыуған яҡ тарихын өйрәнеүгә һәм тарихи мираҫты һаҡлауға йәлеп итеү.
Ҡатнашыусылар иҫтәлекле урындарҙы өйрәнә һәм төҙөкләндерә, архивтарҙа һәм музейҙарҙа эҙләнеү эштәре алып бара, хәтер вахтаһында ҡатнаша, виртуаль экскурсиялар һәм подкастар әҙерләй. Слётта ҡатнашыусылар өсөн белем биреү һәм ғәмәли программалар ойошторолдо.
Шулай уҡ махсус хәрби операция ветерандары ҡатнашлығында «Батырлыҡ дәресе» үтте. Сара аҙағында йыллыҡ эш һөҙөмтәләре буйынса иң яҡшы отрядтар билдәләнде. Межгорье ҡалаһының Б. Абдрахманов исемендәге 1-се мәктәбе отряды еңеүсе тип танылды. Улар Башҡортостан данын ноябрҙә Төмәндә үтәсәк IV Бөтә Рәсәй «Тарих һаҡсылары» слётында яҡлаясаҡ.