+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Сентября , 14:57

Межгорье йәштәре Башҡортостан данын яҡлаясаҡ!

Башҡортостанда Рәсәйҙең «Тарих һаҡсылары» Бөтә Рәсәй проектының төбәк слёты үтте. 

Межгорье йәштәре Башҡортостан данын яҡлаясаҡ!Межгорье йәштәре Башҡортостан данын яҡлаясаҡ!
Межгорье йәштәре Башҡортостан данын яҡлаясаҡ!

Сара Рәсәй геройы Максим Серафимов исемендәге «Патриот» хәрби-патриотик паркында ойошторолдо. Унда республиканың төрлө район-ҡалаларынан 160-тан ашыу әүҙемсе һәм уларҙың остаздары ҡатнашты. Сара Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылына арналды.

«Тарих һаҡсылары» проекты республикала 2023 йылдан тормошҡа ашырыла һәм ошо ваҡыт эсендә 7 меңдән ашыу уҡыусы һәм студентты берләштергән. Проекттың төп маҡсаты – йәштәрҙе тыуған яҡ тарихын өйрәнеүгә һәм тарихи мираҫты һаҡлауға йәлеп итеү.

Ҡатнашыусылар иҫтәлекле урындарҙы өйрәнә һәм төҙөкләндерә, архивтарҙа һәм музейҙарҙа эҙләнеү эштәре алып бара, хәтер вахтаһында ҡатнаша, виртуаль экскурсиялар һәм подкастар әҙерләй. Слётта ҡатнашыусылар өсөн белем биреү һәм ғәмәли программалар ойошторолдо.

Шулай уҡ махсус хәрби операция ветерандары ҡатнашлығында «Батырлыҡ дәресе» үтте. Сара аҙағында йыллыҡ эш һөҙөмтәләре буйынса иң яҡшы отрядтар билдәләнде. Межгорье ҡалаһының Б. Абдрахманов исемендәге 1-се мәктәбе отряды еңеүсе тип танылды. Улар Башҡортостан данын ноябрҙә Төмәндә үтәсәк IV Бөтә Рәсәй «Тарих һаҡсылары» слётында яҡлаясаҡ.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика