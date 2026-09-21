+17 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Сентября , 10:33

Радий Хәбиров Михаил Ковальчукты 80 йәшлек юбилейы менән ҡотланы

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Рәсәй Фәндәр академияһы академигы, физика-математика фәндәре докторы, «Курчатов институты» Милли тикшеренеү үҙәге президенты Михаил Ковальчукты 80 йәшлек юбилейы менән ҡотланы.

Сайт Главы РБСайт Главы РБ
Фото:Сайт Главы РБ

— Бөгөн республикабыҙҙың дуҫы, күренекле ғалим Михаил Валентинович Ковальчукҡа 80 йәш тула. Башҡортостан исеменән уны күркәм юбилейы менән ҡотлайым.

Радий Хәбиров билдәләүенсә, Башҡортостан фән һәм технологиялар үҫешенең алдынғы үҙәге булған «Курчатов институты» менән тығыҙ хеҙмәттәшлек итә. 2023 йылда яҡтар фән һәм мәғариф өлкәһендә берлектәге мөһим проекттарҙы тормошҡа ашырыу тураһында килешеү төҙөгән.

Республика ғалимдары, шул иҫәптән генетика өлкәһендә, үҙәктең белгестәре менән әүҙем хеҙмәттәшлек итә. Был Башҡортостан өсөн мөһим йүнәлештәрҙең береһе, тип билдәләне республика Башлығы.

Республиканың Рәми Ғарипов исемендәге республика башҡорт гимназия-интернатында һәм Республика инженер лицей-интернатында «Курчатов кластары» эшләй. Унда уҡыусылар тәбиғи фәндәрҙе тәрәнерәк өйрәнә һәм ғилми-тикшеренеү эштәре менән шөғөлләнә.

— Башҡортостандың башланғыстарына ярҙамы өсөн Михаил Валентиновичҡа ихлас рәхмәт белдерәм. Уға ныҡлы һаулыҡ, именлек һәм бар яҡтан да уңыштар теләйем! — тине Радий Хәбиров.

Автор:Артур Дәүләтбәков
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика