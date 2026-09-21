Радий Хәбиров Михаил Ковальчукты 80 йәшлек юбилейы менән ҡотланы

— Бөгөн республикабыҙҙың дуҫы, күренекле ғалим Михаил Валентинович Ковальчукҡа 80 йәш тула. Башҡортостан исеменән уны күркәм юбилейы менән ҡотлайым.
Радий Хәбиров билдәләүенсә, Башҡортостан фән һәм технологиялар үҫешенең алдынғы үҙәге булған «Курчатов институты» менән тығыҙ хеҙмәттәшлек итә. 2023 йылда яҡтар фән һәм мәғариф өлкәһендә берлектәге мөһим проекттарҙы тормошҡа ашырыу тураһында килешеү төҙөгән.
Республика ғалимдары, шул иҫәптән генетика өлкәһендә, үҙәктең белгестәре менән әүҙем хеҙмәттәшлек итә. Был Башҡортостан өсөн мөһим йүнәлештәрҙең береһе, тип билдәләне республика Башлығы.
Республиканың Рәми Ғарипов исемендәге республика башҡорт гимназия-интернатында һәм Республика инженер лицей-интернатында «Курчатов кластары» эшләй. Унда уҡыусылар тәбиғи фәндәрҙе тәрәнерәк өйрәнә һәм ғилми-тикшеренеү эштәре менән шөғөлләнә.
— Башҡортостандың башланғыстарына ярҙамы өсөн Михаил Валентиновичҡа ихлас рәхмәт белдерәм. Уға ныҡлы һаулыҡ, именлек һәм бар яҡтан да уңыштар теләйем! — тине Радий Хәбиров.