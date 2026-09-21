«Һәр тауыш мөһим»

- Башҡортостанда Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлау үтте. Мин был ваҡиғаны республика тормошонда мөһим аҙым тип һанайым. Һайлауҙарҙа ҡатнашыу — кешеләрҙең үҙ киләсәгенә ҡарата мөнәсәбәтен һәм гражданлыҡ позицияһын сағылдырыусы мөһим күрһәткес. Был юлы ла халыҡтың әүҙем булыуы ҡыуандыра. Һайлауҙар тыныс шарттарҙа үтте, тип әйтергә мөмкин. «Берҙәм Рәсәй» партияһы ышаныслы һөҙөмтә күрһәтте, башҡа сәйәси көстәр ҙә үҙ позицияларын белдерҙе. Минеңсә, һайлауҙа һәр кешенең тауышы мөһим һәм ул иҫәпкә алынырға тейеш. Республиканың киләсәге — барыбыҙҙың да уртаҡ тырышлығына, үҙ-ара аңлашыуға һәм берҙәмлеккә бәйле, - тине ул.