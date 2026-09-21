+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Сентября , 16:00

«Һәр тауыш мөһим»

Илфат Закиевич Самситдинов — тарих фәндәре кандидаты, Рәсәй тарихы, тарихнамә һәм сығанаҡтар өйрәнеү кафедраһы доценты. Ул Өфөнөң 102-се һайлау участкаһында тауыш бирҙе.

«Һәр тауыш мөһим»«Һәр тауыш мөһим»
«Һәр тауыш мөһим»

- Башҡортостанда Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлау үтте. Мин был ваҡиғаны республика тормошонда мөһим аҙым тип һанайым. Һайлауҙарҙа ҡатнашыу — кешеләрҙең үҙ киләсәгенә ҡарата мөнәсәбәтен һәм гражданлыҡ позицияһын сағылдырыусы мөһим күрһәткес. Был юлы ла халыҡтың әүҙем булыуы ҡыуандыра. Һайлауҙар тыныс шарттарҙа үтте, тип әйтергә мөмкин. «Берҙәм Рәсәй» партияһы ышаныслы һөҙөмтә күрһәтте, башҡа сәйәси көстәр ҙә үҙ позицияларын белдерҙе. Минеңсә, һайлауҙа һәр кешенең тауышы мөһим һәм ул иҫәпкә алынырға тейеш. Республиканың киләсәге — барыбыҙҙың да уртаҡ тырышлығына, үҙ-ара аңлашыуға һәм берҙәмлеккә бәйле, - тине ул.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика