+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 03:00

Һайлауҙың финал көнө!

Бөтә һайлау участкалары иртәнге сәғәт 8-ҙә үҙ эшен башланы.

Һайлауҙың финал көнө!Һайлауҙың финал көнө!
Һайлауҙың финал көнө!

20 сентябрҙә иртәнге сәғәт 8-ҙән Башҡортостанда РФ Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙың өсөнсө көнө башланды. Республикала шулай уҡ 28-се Ҡыҙыл һайлау округы буйынса БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутатын һайлайҙар, Өфө ҡалаһы советы депутаттары, Ауырғазы һәм Белорет райондарының ике ауыл биләмәһе советы депутаттары өсөн тауыш бирәләр, шулай уҡ урындағы үҙидараның вәкәләтле органдары депутаттарын өҫтәмә һайлау буйынса һайлау кампаниялары үткәрелә.

Тауыш биреүҙең икенсе көнөндә 3250 һайлау участкаһы асылды. Улар урындағы ваҡыт буйынса иртәнге сәғәт 8-ҙән киске киске 8-гә тиклем эшләй. Бөтә участкаларҙа ла «Рәхмәт» акцияһы уҙғарыла. Быйыл бүләктәр уйнатылмай, ташламалар ғына ҡаралған.

Мөһим яңылыҡтарИҡтисадЙәмғиәтМәҙәниәтБарыһы ла Еңеү өсөнСәйәсәтСпортХәл-ваҡиғаларҮҙебеҙҙекеләрҙе ташламайбыҙЛонгридМедицинаМәғарифШәхси фекерҺуңғы яңылыҡтарТөп бит/СәйәсәтБашҡортостанда һайлауҙың икенсе көнө башланды

Бөтә һайлау участкалары иртәнге сәғәт 8-ҙә үҙ эшен башланы.

08:05 (UTC+5), 19 Сентябрь 2026Фото: Валерий Шахов | «Башинформ» мәғлүмәт агентлығы

19 сентябрҙә иртәнге сәғәт 8-ҙән Башҡортостанда РФ Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙың икенсе көнө башланды. Республикала шулай уҡ 28-се Ҡыҙыл һайлау округы буйынса БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутатын һайлайҙар, Өфө ҡалаһы советы депутаттары, Ауырғазы һәм Белорет райондарының ике ауыл биләмәһе советы депутаттары өсөн тауыш бирәләр, шулай уҡ урындағы үҙидараның вәкәләтле органдары депутаттарын өҫтәмә һайлау буйынса һайлау кампаниялары үткәрелә.

Тауыш биреүҙең икенсе көнөндә 3250 һайлау участкаһы асылды. Улар урындағы ваҡыт буйынса иртәнге сәғәт 8-ҙән киске киске 8-гә тиклем эшләй. Бөтә участкаларҙа ла «Рәхмәт» акцияһы уҙғарыла. Быйыл бүләктәр уйнатылмай, ташламалар ғына ҡаралған.

БР Үҙәк һайлау комиссияһы мәғлүмәттәре буйынса, Башҡортостанда һайлаусылар һаны (2026 йылдың 1 июленә ҡарата) 2 955 278 кеше тәшкил итә. Шәмбе кисенә ҡарата теркәлгән һайлаусыларҙың 54,64 проценты килгән.

Билдәле булыуынса, Өфөлә иң күп кеше Дим, Калинин һәм Совет райондарында тауыш биргән. Шулай уҡ Ағиҙел, Күмертау, Нефтекама һәм Салауат ҙур әүҙемлек күрһәтте. Асҡын, Балтас, Бишбүләк, Благовар, Борай, Дүртөйлө, Йәрмәкәй, Илеш, Ҡыйғы, Миәкә, Салауат, Тәтешле, Федоровка һәм Саҡмағош райондарында тауыш биреүҙең 60 проценттан ашыуы теркәлгән.

Һайлауҙар буйынса ҡыҙыу элемтә телефоны: 8-800-200-00-20.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, тауыш биреүҙең яҡынса һөҙөмтәләре дүшәмбе, 21 сентябрҙә, иртәнсәк билдәле буласаҡ. Дәүләт Думаһына һайлауҙарҙың дөйөм һөҙөмтәләрен Рәсәй Үҙәк һайлау комиссияһы 5 октябрҙән дә һуңға ҡалмайынса билдәләргә, рәсми рәүештә 11 октябрҙән дә һуңға ҡалмайынса баҫтырырға тейеш.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика