Һайлауҙың финал көнө!

20 сентябрҙә иртәнге сәғәт 8-ҙән Башҡортостанда РФ Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙың өсөнсө көнө башланды. Республикала шулай уҡ 28-се Ҡыҙыл һайлау округы буйынса БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутатын һайлайҙар, Өфө ҡалаһы советы депутаттары, Ауырғазы һәм Белорет райондарының ике ауыл биләмәһе советы депутаттары өсөн тауыш бирәләр, шулай уҡ урындағы үҙидараның вәкәләтле органдары депутаттарын өҫтәмә һайлау буйынса һайлау кампаниялары үткәрелә.
Тауыш биреүҙең икенсе көнөндә 3250 һайлау участкаһы асылды. Улар урындағы ваҡыт буйынса иртәнге сәғәт 8-ҙән киске киске 8-гә тиклем эшләй. Бөтә участкаларҙа ла «Рәхмәт» акцияһы уҙғарыла. Быйыл бүләктәр уйнатылмай, ташламалар ғына ҡаралған.
Мөһим яңылыҡтарИҡтисадЙәмғиәтМәҙәниәтБарыһы ла Еңеү өсөнСәйәсәтСпортХәл-ваҡиғаларҮҙебеҙҙекеләрҙе ташламайбыҙЛонгридМедицинаМәғарифШәхси фекерҺуңғы яңылыҡтарТөп бит/СәйәсәтБашҡортостанда һайлауҙың икенсе көнө башланды
08:05 (UTC+5), 19 Сентябрь 2026Фото: Валерий Шахов | «Башинформ» мәғлүмәт агентлығы
19 сентябрҙә иртәнге сәғәт 8-ҙән Башҡортостанда РФ Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауҙың икенсе көнө башланды. Республикала шулай уҡ 28-се Ҡыҙыл һайлау округы буйынса БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутатын һайлайҙар, Өфө ҡалаһы советы депутаттары, Ауырғазы һәм Белорет райондарының ике ауыл биләмәһе советы депутаттары өсөн тауыш бирәләр, шулай уҡ урындағы үҙидараның вәкәләтле органдары депутаттарын өҫтәмә һайлау буйынса һайлау кампаниялары үткәрелә.
Тауыш биреүҙең икенсе көнөндә 3250 һайлау участкаһы асылды. Улар урындағы ваҡыт буйынса иртәнге сәғәт 8-ҙән киске киске 8-гә тиклем эшләй. Бөтә участкаларҙа ла «Рәхмәт» акцияһы уҙғарыла. Быйыл бүләктәр уйнатылмай, ташламалар ғына ҡаралған.
БР Үҙәк һайлау комиссияһы мәғлүмәттәре буйынса, Башҡортостанда һайлаусылар һаны (2026 йылдың 1 июленә ҡарата) 2 955 278 кеше тәшкил итә. Шәмбе кисенә ҡарата теркәлгән һайлаусыларҙың 54,64 проценты килгән.
Билдәле булыуынса, Өфөлә иң күп кеше Дим, Калинин һәм Совет райондарында тауыш биргән. Шулай уҡ Ағиҙел, Күмертау, Нефтекама һәм Салауат ҙур әүҙемлек күрһәтте. Асҡын, Балтас, Бишбүләк, Благовар, Борай, Дүртөйлө, Йәрмәкәй, Илеш, Ҡыйғы, Миәкә, Салауат, Тәтешле, Федоровка һәм Саҡмағош райондарында тауыш биреүҙең 60 проценттан ашыуы теркәлгән.
Һайлауҙар буйынса ҡыҙыу элемтә телефоны: 8-800-200-00-20.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, тауыш биреүҙең яҡынса һөҙөмтәләре дүшәмбе, 21 сентябрҙә, иртәнсәк билдәле буласаҡ. Дәүләт Думаһына һайлауҙарҙың дөйөм һөҙөмтәләрен Рәсәй Үҙәк һайлау комиссияһы 5 октябрҙән дә һуңға ҡалмайынса билдәләргә, рәсми рәүештә 11 октябрҙән дә һуңға ҡалмайынса баҫтырырға тейеш.