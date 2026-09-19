+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Сентября , 08:39

Йәштәр һайлау барышына битараф түгел

 Йәмәғәт матбуғат үҙәгендә Бөтә Рәсәй балалар һәм йәштәр «Беренселәр» хәрәкәтенең төбәк етәксеһе урынбаҫары Заһит Ғүмәров һайлау барышында йәштәрҙең әүҙемлеге тураһында һөйләне.  

Йәштәр һайлау барышына битараф түгелЙәштәр һайлау барышына битараф түгел
Йәштәр һайлау барышына битараф түгел

Уның һүҙҙәренсә, хәрәкәттең штабына һайлау барышы буйынса 8,5 меңдән ашыу мәғлүмәт килгән. Уларҙың барыһы ла эшкәртелә.

Заһит Ғүмәров өсөн быйыл штабта эшләү — тәүге тәжрибә. Ул штабтағы эштең асыҡ һәм ойошторолған булыуын билдәләне.

— Йәштәрҙең тауышын ишетеү бик мөһим. Бөгөн социаль селтәрҙәрҙә йәштәрҙең һайлау тураһында үҙ фекерен белдергән ҡыҫҡа видеолары күп. Был йәш быуындың йәмәғәт тормошона ҡыҙыҡһыныуын күрһәтә, — тине ул.

Йәш йәмәғәтсе шулай уҡ төрлө төбәктәрҙән килгән йәштәр менән тура бәйләнештәр ойошторолоуын билдәләне. Уның фекеренсә, бындай аралашыу тәжрибә уртаҡлашыу өсөн яҡшы мөмкинлек бирә.

Заһит Ғүмәров йәштәрҙең ил һәм республика тормошона битараф булмауын билдәләп, уларҙың әүҙемлеген артабан да дауам итеүе мөһим, тип белдерҙе.

 

Юлай Кәримов фотолары.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика