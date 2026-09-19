"Шәхси өлгө көсө: билдәле кешеләрҙең йәмғиәттәге роле"

Сарала спортсылар, блогерҙар, артистарҙың йәштәргә һәм йәмәғәт кәйефенә йоғонтоһо тикшерелде. Спикерҙар рәүешендә телевидение алып барыусыһы Лилиә Курамшина, Рәсәй хоккейсыһы Григорий Панин, паралимпия спортсыһы Анна Кулинич-Сорокина һәм БР халыҡ артисы Рушанна Бабич ҡатнашты. Улар үҙҙәренең аудиторияһы алдында яуаплылығы һәм контентҡа ҡарашын белдерҙе.
Әңгәмәлә күп актуаль һорауҙарға һорауҙар яңғыраны. Иң ҡыҙыҡлылары тигәндәре түбәндә бирәбеҙ.
Мәҫәлән, блогер-спортсы Григорий Панин, контент төрлө булырға мөмкин — фәһемле, юмористик, тормошсан, әммә уның өсөн иң мөһиме үҙгәрешһеҙ ҡала, тип билдәләне.
"Иң беренсе сиратта минең шәхси йөкләмәм мөһим. Минең өлкәм спорт, көйәрмәндәр, балалар менән бәйле. Мин үҙемә отчет бирергә тейешмен: шаяртыуҙар, ахмаҡлыҡ бар, әммә билдәле бер сикте үтмәҫкә», — тип һыҙыҡ өҫтөнә алды Григорий Панин.
Ул шулай уҡ һәр фекер лидерының үҙенең йоғонто «өлөшсәһен» ҡалдырыуына иғтибар итә, һәм тамашасыларҙың теге йәки был материалды нисек ҡабул итеүен аңлау мөһим.
Анна Сорокина үҙенең блогын Башҡортостандан ситтә йәшәгән туғандарына нимә менән шөғөлләнеүен күрһәтеү маҡсатында алып бара башлауын һөйләне.
- Башта "Туғандарыма минең менән барыһы ла яҡшы икәнен күрһәтергә" тип эшләй инем. Ә һуңынан ярыштарҙа миңә ҡуша ярышҡан спортсылар һәм балалар килеп шөғөлөмдө хуплай башланы. Мин тимәк, кемгәлер был өлгө йәки мотивация булыр, тип уйланым", - тип уртаҡлашты ул.
Сорокина әйтеүенсә, уның бурысы — спорттың күнекмәләр генә түгеллеген күрһәтеү. Был шулай уҡ ял итеү, тергеҙеү, шәхси тормош менән берләштереү һәм башҡа бик күп ҡыҙыҡлы эштәр ҙә инә.
Гражданлыҡ позицияһын формалаштырыу кәрәкме? Был һорауға Рушанна Юрьевна кәрәк, элегерәк йәш быуын бынан мәхрүм булды, хәҙер иһә ныҡ актуаль тине. "Беҙҙең йәштәр төрлөсә үҙҙәрен асып ҡарарға, шулай итеп үҙ-үҙҙәрен тәрбиәләргә тейеш" тип Анна Юрьевна белдерҙе.
Фекер алышыуҙа ҡатнашыусылар, йәштәргә йоғонто яһау аңлы ҡараш талап итә, тип белдерҙе. Блогерҙар һәм фекер лидерҙары контент менән уртаҡлашыуҙан тыш, үҫеп килгән быуын өсөн ориентирҙар булдыра. Һәм был йәһәттән шәхси өлгө һәм тамашасылар алдында намыҫлылыҡ ҡамау артынан ҡыуыуҙан мөһимерәк була.