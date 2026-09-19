"Рәхмәт" акцияһы популяр

Башҡортостандың «Алға-Патриот» махсус үҙәге директоры Ринат Хәбиров төбәктә тауыш биреү көндәрендә «Рәхмәт-2026» акцияһын уҙғарыу барышы тураһында иғлан итте. Уның һүҙҙәренсә, акция һайлаусылар араһында бик популяр.
- Волонтерҙар әйтеүенсә, участкаларҙа халыҡ күп. Граждандар үҙҙәре килә, ташламалы купондар һорай. Акция, приз уйнатыуҙар булмаһа ла, популярлыҡ менән файҙалана, — тине ул. - 19 сентябрҙә иртәнге сәғәттәрҙә махсус сайтҡа миллион кеше ингән. Тимәк, кешеләр беҙҙең акция менән ҡыҙыҡһына.
Ринат Хәбиров шулай уҡ бер купон бер ҡулда бирелә тип өҫтәне. Шул уҡ ваҡытта балалы һайлаусылар өсөн ирекмәндәр бер нисәүҙе бирә ала.