+20 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Сентября , 12:00

"Рәхмәт" акцияһы популяр

Һайлаусылар өс көн буйы махсус купон алып ташламаларға өмөт итә ала. 

"Рәхмәт" акцияһы популяр"Рәхмәт" акцияһы популяр
"Рәхмәт" акцияһы популяр

Башҡортостандың «Алға-Патриот» махсус үҙәге директоры Ринат Хәбиров төбәктә тауыш биреү көндәрендә «Рәхмәт-2026» акцияһын уҙғарыу барышы тураһында иғлан итте. Уның һүҙҙәренсә, акция һайлаусылар араһында бик популяр.

- Волонтерҙар әйтеүенсә, участкаларҙа халыҡ күп. Граждандар үҙҙәре килә, ташламалы купондар һорай. Акция, приз уйнатыуҙар булмаһа ла, популярлыҡ менән файҙалана, — тине ул. - 19 сентябрҙә иртәнге сәғәттәрҙә махсус сайтҡа миллион кеше ингән. Тимәк, кешеләр беҙҙең акция менән ҡыҙыҡһына.

Ринат Хәбиров шулай уҡ бер купон бер ҡулда бирелә тип өҫтәне. Шул уҡ ваҡытта балалы һайлаусылар өсөн ирекмәндәр бер нисәүҙе бирә ала.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика