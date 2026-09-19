+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Сентября , 05:03

«Рәхмәт» акцияһы дауам итә

18–20 сентябрҙә Башҡортостанда, ғәҙәттәгесә, «Рәхмәт» акцияһы үтә.

«Рәхмәт» акцияһы дауам итә«Рәхмәт» акцияһы дауам итә
«Рәхмәт» акцияһы дауам итә

Һайлау участкаларына килгән республика халҡына ирекмәндәр QR-кодлы купондар тарата. Уларҙы акцияның партнёрҙары булған магазиндарҙа, кафеларҙа, матурлыҡ салондарында, автосервистарҙа һәм башҡа ойошмаларҙа ташламаға алыштырырға мөмкин.

Йәмәғәт матбуғат үҙәгендә акцияның барышы тураһында һөйләнеләр. «Алға-патриот» үҙәге етәксеһе Ринат Хәбиров билдәләүенсә, акция халыҡты һайлауҙа ҡатнашыуға ҡыҙыҡһындырыуға ла үҙ өлөшөн индерә. Ул участкаларҙа «Рәхмәт» акцияһына ҡарата ҡыҙыҡһыныуҙың ҙур булыуын билдәләне.

— Әлбиттә, акция үҙ ролен уйнай. Кешеләр һайлау участкаһынан һуң «Рәхмәт» акцияһы мөмкинлектәренән файҙаланырға тырыша, хатта ҡайһы берәүҙәр үҙҙәре ташламалар тураһында һораша, — тине Данир Камалов.

Акцияға Башҡортостандың төрлө район һәм ҡалаларынан меңдән ашыу ойошма ҡушылған. Уларҙың күбеһе үҙҙәренең ташламаларын тәҡдим итә. Акцияла ҡатнашыусы ойошмалар һәм ташламалар тураһында «Рәхмәт-2026» сайтында ентекле мәғлүмәт менән танышырға мөмкин. Сайтта үҙ районығыҙҙы һайлап, унда ҡатнашыусы ойошмалар исемлеген һәм улар тәҡдим иткән ташламаларҙы күрергә була. Ҡайһы бер ташламалар йыл аҙағына тиклем ғәмәлдә.

Акцияның тәүге көнөндә «Рәхмәт» буйынса 45 мөрәжәғәт килгән. Уларҙың өсәүһе иғтибарға лайыҡлы тип табылған, ҡалғандары күберәк мәғлүмәт һораған мөрәжәғәттәр булған. Мәҫәлән, һайлауҙа ҡатнашҡан бер кеше ташлама өсөн купон ала алмаған. Мөрәжәғәтенән һуң уның менән тиҙ арала бәйләнешкә сыҡҡандар һәм мәсьәләне хәл иткәндәр. Уға теләгән һайлау участкаһына барып, тейешле купонды алырға мөмкинлеге аңлатылған.

Ойоштороусылар әйтеүенсә, акцияның төп маҡсаты — халыҡтың һайлауҙа әүҙем ҡатнашыуына булышлыҡ итеү һәм һайлаусыларға рәхмәт белдереү.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика