«Рәхмәт» акцияһы дауам итә

Һайлау участкаларына килгән республика халҡына ирекмәндәр QR-кодлы купондар тарата. Уларҙы акцияның партнёрҙары булған магазиндарҙа, кафеларҙа, матурлыҡ салондарында, автосервистарҙа һәм башҡа ойошмаларҙа ташламаға алыштырырға мөмкин.
Йәмәғәт матбуғат үҙәгендә акцияның барышы тураһында һөйләнеләр. «Алға-патриот» үҙәге етәксеһе Ринат Хәбиров билдәләүенсә, акция халыҡты һайлауҙа ҡатнашыуға ҡыҙыҡһындырыуға ла үҙ өлөшөн индерә. Ул участкаларҙа «Рәхмәт» акцияһына ҡарата ҡыҙыҡһыныуҙың ҙур булыуын билдәләне.
— Әлбиттә, акция үҙ ролен уйнай. Кешеләр һайлау участкаһынан һуң «Рәхмәт» акцияһы мөмкинлектәренән файҙаланырға тырыша, хатта ҡайһы берәүҙәр үҙҙәре ташламалар тураһында һораша, — тине Данир Камалов.
Акцияға Башҡортостандың төрлө район һәм ҡалаларынан меңдән ашыу ойошма ҡушылған. Уларҙың күбеһе үҙҙәренең ташламаларын тәҡдим итә. Акцияла ҡатнашыусы ойошмалар һәм ташламалар тураһында «Рәхмәт-2026» сайтында ентекле мәғлүмәт менән танышырға мөмкин. Сайтта үҙ районығыҙҙы һайлап, унда ҡатнашыусы ойошмалар исемлеген һәм улар тәҡдим иткән ташламаларҙы күрергә була. Ҡайһы бер ташламалар йыл аҙағына тиклем ғәмәлдә.
Акцияның тәүге көнөндә «Рәхмәт» буйынса 45 мөрәжәғәт килгән. Уларҙың өсәүһе иғтибарға лайыҡлы тип табылған, ҡалғандары күберәк мәғлүмәт һораған мөрәжәғәттәр булған. Мәҫәлән, һайлауҙа ҡатнашҡан бер кеше ташлама өсөн купон ала алмаған. Мөрәжәғәтенән һуң уның менән тиҙ арала бәйләнешкә сыҡҡандар һәм мәсьәләне хәл иткәндәр. Уға теләгән һайлау участкаһына барып, тейешле купонды алырға мөмкинлеге аңлатылған.
Ойоштороусылар әйтеүенсә, акцияның төп маҡсаты — халыҡтың һайлауҙа әүҙем ҡатнашыуына булышлыҡ итеү һәм һайлаусыларға рәхмәт белдереү.