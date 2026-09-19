+5 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Сентября , 16:00

Кейәү һәм кәләш, мотоцикл һәм ат

Һайлауҙың икенсе көнөндәге иҫтә ҡалырлыҡ мәлдәр ⏬

Кейәү һәм кәләш, мотоцикл һәм атКейәү һәм кәләш, мотоцикл һәм ат
Кейәү һәм кәләш, мотоцикл һәм ат

Стәрлетамаҡта йәш пар Елизавета менән Камил ЗАГС алдынан һайлау участкаһында булды. Бөгөн улар өсөн ике мөһим ваҡиға: ғаилә ҡороу һәм тауыш биреү. Елизавета өсөн был тәүге һайлау. Ул комиссия урынлашҡан 26-сы мәктәпте көмөш миҙал менән тамамлаған. УИК ағзалары йәштәрҙе ҡотланы һәм уларға ҡала юбилейлы һүрәтле футболкалар бүләк итте.

Әммә яңы өйләнешкән пар ғына комиссия ағзаларын участкаға сағыу килеүе менән хайран ҡалдырмаған. Башҡортостанда йәшәүселәрҙең ҡайһы берҙәре һайлауға барып етеүҙең ғәҙәти булмаған ысулдарын һайлаған: арбалы аттар, мотоциклдар, мотоблоктар, коляскалар һәм велосипедтар.

Һүҙҙәр артыҡ - фотоларҙы ҡарағыҙ.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика