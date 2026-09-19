Кейәү һәм кәләш, мотоцикл һәм ат

Стәрлетамаҡта йәш пар Елизавета менән Камил ЗАГС алдынан һайлау участкаһында булды. Бөгөн улар өсөн ике мөһим ваҡиға: ғаилә ҡороу һәм тауыш биреү. Елизавета өсөн был тәүге һайлау. Ул комиссия урынлашҡан 26-сы мәктәпте көмөш миҙал менән тамамлаған. УИК ағзалары йәштәрҙе ҡотланы һәм уларға ҡала юбилейлы һүрәтле футболкалар бүләк итте.
Әммә яңы өйләнешкән пар ғына комиссия ағзаларын участкаға сағыу килеүе менән хайран ҡалдырмаған. Башҡортостанда йәшәүселәрҙең ҡайһы берҙәре һайлауға барып етеүҙең ғәҙәти булмаған ысулдарын һайлаған: арбалы аттар, мотоциклдар, мотоблоктар, коляскалар һәм велосипедтар.
Һүҙҙәр артыҡ - фотоларҙы ҡарағыҙ.