+20 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Сентября , 11:30

Халыҡтың яртыһы тиерлек һайлаған

Башҡортостанда икенсе тауыш биреү көнөнөң 15 сәғәтенә РФ Дәүләт Думаһына һайлауҙа теркәлгән һайлаусыларҙың 43,48 проценты тауыш биргән. Был 1 270 275 кеше, тип белдерҙе республиканың ЦИК секретары Марина Долматова.

Халыҡтың яртыһы тиерлек һайлағанХалыҡтың яртыһы тиерлек һайлаған
Халыҡтың яртыһы тиерлек һайлаған

"Башҡортостан Республикаһында һайлауҙар һәр ваҡыт легитим рәүештә, асыҡ, асыҡ үтә», — тип билдәләне БР Үҙәк һайлау комиссияһы секретары.

Ул Асҡын, Балтас, Благовар, Борай, Дүртөйлө, Йәрмәкәй, Йылайыр, Ҡыйғы, Миәкә, Салауат, Тәтешле, Федоровка, Хәйбулла, Саҡмағош райондарында һайлаусыларҙың яртыһынан күберәге тауыш биргән, тип өҫтәне. Ағиҙел, Күмертау, Нефтекама, Салауат, Стәрлетамаҡ ҡалаларында, Өфө ҡалаһы райондарында – Дим, Калинин, Киров, Октябрь һәм Совет райондарында һайлаусыларҙың 40 проценттан ашыуы тауыш биргән.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика