Халыҡтың яртыһы тиерлек һайлаған

"Башҡортостан Республикаһында һайлауҙар һәр ваҡыт легитим рәүештә, асыҡ, асыҡ үтә», — тип билдәләне БР Үҙәк һайлау комиссияһы секретары.
Ул Асҡын, Балтас, Благовар, Борай, Дүртөйлө, Йәрмәкәй, Йылайыр, Ҡыйғы, Миәкә, Салауат, Тәтешле, Федоровка, Хәйбулла, Саҡмағош райондарында һайлаусыларҙың яртыһынан күберәге тауыш биргән, тип өҫтәне. Ағиҙел, Күмертау, Нефтекама, Салауат, Стәрлетамаҡ ҡалаларында, Өфө ҡалаһы райондарында – Дим, Калинин, Киров, Октябрь һәм Совет райондарында һайлаусыларҙың 40 проценттан ашыуы тауыш биргән.