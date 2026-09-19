+20 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Сентября , 11:15

Ә һеҙ Парижда булғанығыҙ бармы?

Ҡыйғы районының Париж ауылынан блогер Зинира Нуриева Йәмәғәт матбуғат үҙәгенә һайлау барышы хаҡында һөйләне.

Ә һеҙ Парижда булғанығыҙ бармы?Ә һеҙ Парижда булғанығыҙ бармы?
Ә һеҙ Парижда булғанығыҙ бармы?

Париж ауылында яҡынса 25 кеше йәшәй. Һайлау участкаһы ауыл советы бинаһында урынлашҡан. Зинира әйтеүенсә, ауыл халҡы һайлауҙа әүҙем ҡатнашҡан, кисә үк 100 процент тауыш биргән. Парижда иң өлкән һайлаусыға 91 йәш. Өлкән йәштәге кешеләргә, һайлау участкаһына килә алмағанда, өйҙәрендә тауыш биреү мөмкинлеге лә ойошторола. Ауылда һайлау көнө үҙенсәлекле бер байрамға әйләнә. Халыҡ бергәләп йыйылып, һайлау комиссияһы ағзаларын ҡаршы ала. Һайлаусылар ғаиләләре менән килә, балаларын эйәртә. Ҡайһы берәүҙәр велосипедта, квадроциклда һәм хатта мотоциклда килеп тауыш бирә. Париж ауылы үҙенең үҙенсәлекле исеме менән Рәсәйҙең төрлө төбәктәрендә йәшәүселәрҙең иғтибарын йәлеп итә. Зинира Нуриеваның социаль селтәрҙәрҙәге репортаждары аша ауылдағы һайлау атмосфераһы киң аудиторияға күрһәтелә. Париж халҡының татыулығы, әүҙемлеге һәм үҙ традицияларына тоғролоғо айырыуса иғтибарға лайыҡ.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика