Ә һеҙ Парижда булғанығыҙ бармы?

Париж ауылында яҡынса 25 кеше йәшәй. Һайлау участкаһы ауыл советы бинаһында урынлашҡан. Зинира әйтеүенсә, ауыл халҡы һайлауҙа әүҙем ҡатнашҡан, кисә үк 100 процент тауыш биргән. Парижда иң өлкән һайлаусыға 91 йәш. Өлкән йәштәге кешеләргә, һайлау участкаһына килә алмағанда, өйҙәрендә тауыш биреү мөмкинлеге лә ойошторола. Ауылда һайлау көнө үҙенсәлекле бер байрамға әйләнә. Халыҡ бергәләп йыйылып, һайлау комиссияһы ағзаларын ҡаршы ала. Һайлаусылар ғаиләләре менән килә, балаларын эйәртә. Ҡайһы берәүҙәр велосипедта, квадроциклда һәм хатта мотоциклда килеп тауыш бирә. Париж ауылы үҙенең үҙенсәлекле исеме менән Рәсәйҙең төрлө төбәктәрендә йәшәүселәрҙең иғтибарын йәлеп итә. Зинира Нуриеваның социаль селтәрҙәрҙәге репортаждары аша ауылдағы һайлау атмосфераһы киң аудиторияға күрһәтелә. Париж халҡының татыулығы, әүҙемлеге һәм үҙ традицияларына тоғролоғо айырыуса иғтибарға лайыҡ.