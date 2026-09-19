+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Сентября , 05:55

Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»

 Йәмәғәт матбуғат үҙәге менән блогерҙар ҙа бәйләнешкә сыҡты.  

Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»
Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»

Учалы районының 3145-се һайлау участкаһында эшләгән Динара һайлау барышы тураһында һөйләне. Уның әйтеүенсә, участкала етди боҙоуҙар юҡ, һайлау тыныс һәм ойошҡанлы бара. Халыҡ беренсе көндө үк бик әүҙем булған. Айырыуса ғаиләләрҙең балалары менән бергә һайлауға килеүе ҡыуандыра.

Динара билдәләүенсә, комиссия ағзалары үҙ эштәрен тейешенсә башҡара, һайлау тыныс шарттарҙа дауам итә. Һайлау тыныс һәм әүҙем бара.

Аскино районында 899-сы һайлау участкаһында блогер Әлиә Ғильванова һайлау барышын күҙәтә. Уның әйтеүенсә, халыҡ әүҙем, һайлауға йәштәр ҙә, ғаиләләр ҙә килә. Аскинола һайлау менән бергә мәктәп йәрминкәһе лә үтә.

Янауыл районының 3405-се участкаһында күҙәтеүсе Зөлфиә Мозафарова ла һайлаусыларҙың әүҙемлеген билдәләй. Кешеләрҙең ғаиләләре менән килеүе, йәштәрҙең һәм өлкәндәрҙең тауыш биреүе айырыуса ҡыуандыра. Участкаларҙа күҙәтеүселәр берҙәм эшләй, әлегә боҙоуҙар күҙәтелмәгән.

Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»
Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»
Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»
Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»
Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»
Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»
Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»
Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»
Блогерҙар: «Һайлаусылар бик әүҙем»
Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика