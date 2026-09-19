Беҙ - һайлауҙа ҡатнашыу күрһәткестәре юғары булған төбәктәр иҫәбендә

Башҡортостанда һайлауҙар буйынса йәмәғәт матбуғат үҙәгендә республикаға күп тапҡырҙар килгән һәм йәмәғәт күҙәтеүселәрен әҙерләүҙә ҡатнашҡан эксперт һайлау кампанияһы барышы тураһында фекере менән уртаҡлашты. Башҡортостан пилот проекты сиктәрендә күҙәтеүселәр әҙерләү буйынса федераль команданы ҡабул иткән тәүге төбәк булды, тип билдәләне ул.
"Был, бер яҡтан, бик хәүефле, ҙур яуаплылыҡ булды — сөнки беренсе булыу һәр ваҡыт ауыр. Икенсе яҡтан, был уңыш менән тамамлана һәм ҡайһы бер компетенцияларҙы бик етди һәм тиҙ шымартырға мөмкинлек бирә. Был эштең һөҙөмтәһе хәҙер сағыла: һеҙҙә Рәсәй төбәктәренә ҡарата ярайһы уҡ юғары тауыш биреү мөмкинлеге бар», — тип белдерҙе эксперт туранан-тура эфир барышында.
Ул шулай уҡ, видеокүҙәтеү һәм йәмәғәт күҙәтеү үҙәктәренән хәлде күҙәтеү мөмкинлеге участкаларға ғаиләләр, йәштәр, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар формаһында кешеләр килеүен күрһәтә, тип билдәләне.
«Тауыш биреү хәҙер халыҡтың үҙ-үҙен танытыу формаһына әйләнде, һәм кешеләр киләсәктә уларҙың һайлауына бәйле булыуҙарын аңлай», — тип һыҙыҡ өҫтөнә алды эксперт.
Политолог Арсен Шәйәхмәтов коллегаһының һүҙҙәрен яҡлап, ысынлап та, башҡа төбәктәр фонында Башҡортостан һайлауҙарҙа халыҡтың әүҙемлеге буйынса отошлораҡ күренә, тип өҫтәне.
"Волга буйының башҡа төбәктәре менән сағыштырғанда, Башҡортостан Республикаһында, шәмбе — электораль әүҙемлек аҙ булыуға ҡарамаҫтан, ил буйынса иң юғары күрһәткестәрҙең береһе. 19 сентябрҙә сәғәт 15 — кә тауыш биреү 43 проценттан ашыуыраҡ тәшкил итте», - тип белдерҙе эксперт БР Үҙәк һайлау комиссияһы мәғлүмәттәренә һылтанма яһаны.