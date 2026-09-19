Башҡортса бюллетень һораманығыҙмы?

Уны «Инцидент-менеджмент» мәғлүмәт системаһы эләктергән.
Башҡорт телендә бюллетендәр етешмәүенең сәбәбе булып тәүге көндәрҙә туған телдә тауыш бирергә теләгән халыҡтың ҙур ихтыяжы тора. Территориаль һайлау комиссияһы резервынан өҫтәмә бланктар килтерелеүе билдәле. Рәсмиләштерелгәндән һуң уларҙы кешеләрҙең талабы буйынса бирәсәктәр.
"Комиссия һайлаусы менән бәйләнешкә инде, хәлде тағы бер тапҡыр аңлатты, ғәфү үтенде. Өфөлә йәшәгән ҡатын мәсьәләне хәл иткәне өсөн рәхмәт белдерҙе», — тип аңлатма бирҙеләр ЦУР-ҙа.