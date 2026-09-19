+20 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Сентября , 13:00

Башҡортса бюллетень һораманығыҙмы?

Өфөлә Совет районының 414-се УИК һайлаусыһы башҡортса бюллетень юҡлығына соцселтәр аша зарланған.

Башҡортса бюллетень һораманығыҙмы?Башҡортса бюллетень һораманығыҙмы?
Башҡортса бюллетень һораманығыҙмы?

Уны «Инцидент-менеджмент» мәғлүмәт системаһы эләктергән.

Башҡорт телендә бюллетендәр етешмәүенең сәбәбе булып тәүге көндәрҙә туған телдә тауыш бирергә теләгән халыҡтың ҙур ихтыяжы тора. Территориаль һайлау комиссияһы резервынан өҫтәмә бланктар килтерелеүе билдәле. Рәсмиләштерелгәндән һуң уларҙы кешеләрҙең талабы буйынса бирәсәктәр.

"Комиссия һайлаусы менән бәйләнешкә инде, хәлде тағы бер тапҡыр аңлатты, ғәфү үтенде. Өфөлә йәшәгән ҡатын мәсьәләне хәл иткәне өсөн рәхмәт белдерҙе», — тип аңлатма бирҙеләр ЦУР-ҙа.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика