+20 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Сентября , 07:56

Һайлаусылар әүҙемме? Политологтар фекер алышты

Һайлауҙың икенсе көнөндә Йәмәғәт матбуғат үҙәгендә эксперттар тауыш биреү барышы, һайлаусыларҙың килеү динамикаһы һәм уларҙың әүҙемлеге тураһында фекер алышты.

Һайлаусылар әүҙемме? Политологтар фекер алыштыҺайлаусылар әүҙемме? Политологтар фекер алышты
Һайлаусылар әүҙемме? Политологтар фекер алышты

Йәмәғәт палатаһы ағзаһы, 2026 йылғы һайлауҙарҙы күҙәтеү буйынса Йәмәғәт штабы ағзаһы Тимур Вәлитов һайлауҙарҙы ойоштороуға туҡталды. Ул һайлау участкаларында видеокамераларҙың һәм күҙәтеүселәрҙең эшләүен билдәләне. Уның фекеренсә, был һайлау барышын асыҡ һәм күҙәтеү мөмкинлеген бирә. Политолог, Өфө фән һәм технологиялар университетының өлкән уҡытыусыһы Арсен Шаяхметов йәштәрҙең һайлауҙа ҡатнашыуы тураһында һөйләне. Ул сәйәси тормош менән ҡыҙыҡһынған, ниндәйҙер үҙгәрештәргә өлөш индерергә теләгән йәштәрҙең тауыш биреүгә килеүен билдәләне. Әммә ҡайһы бер йәштәр һайлауҙарға әлегә ҙур әһәмиәт бирмәй, сәйәси процестарҙан ситтә ҡала. Социология һәм йәштәр менән эш кафедраһы доценты Владимир Ковров һайлаусыларҙы үҙҙәренең гражданлыҡ бурысын иҫкә төшөрөп, һайлау участкаһына килергә саҡырҙы. Ул студенттарының да һайлауҙа ҡатнашыу темаһы менән ҡыҙыҡһыныуын һөйләне. Политолог, БР Башлығы ҡарамағындағы Башҡортостан дәүләт хеҙмәте һәм идара итеү академияһы уҡытыусыһы Игорь Зөбәйҙуллин депутаттарҙың парламенттағы эшмәкәрлеге, закондар ҡабул итеүе һәм уларҙың киләсәккә йоғонтоһо тураһында фекерҙәре менән уртаҡлашты. Йәмәғәт матбуғат үҙәгендәге осрашыуҙа шулай уҡ төрлө быуын вәкилдәренең һайлауҙа ҡатнашыуы, гражданлыҡ позицияһы һәм һайлаусыларҙың әүҙемлеге тураһында һүҙ барҙы.

Юлай Кәримов фотоһы

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика