Һайлауҙың икенсе көнөндәге ҡыҙыҡлы мәлдәр

- Тәтешле районында «Рәхмәт» акцияһы ирекмәндәре һайлаусыларҙы фәрештә кейемендә ҡаршы алған. Ҡыҙҙар Рәсәй, Башҡортостан һәм район флагы төҫтәрендә илһөйәрлекте һәм өйҙәге хистәрҙе символлаштырған.
- 103 йәшлек Фәрхәнә Гәрәй ҡыҙы Исмәғилева Энергетик ауылында (Нефтекама округы) 3513-сө участкала тауыш бирә. Ул бында ғүмер буйы йәшәй, ВОХР караулы начальнигы булып эшләгән. Фәрхәнә Гәрәй ҡыҙы һәр һайлауға үҙ тауышын бирергә килә.
- Салауат районының Таймый ауылында һайлау ысын күңелдән күңел асыуға әйләнде! УИК-та 87 йәшлек педагогик хеҙмәт ветераны Зира Яруллина (аҡ эшләпә кейгән) ауылдаштары менән бейергә тотондо.
- Күреү һәләте буйынса инвалид Алмас Заманов 3464-се участкала эте Зерро менән килгән. Ул Брайль шрифты менән бюллетень өсөн трафарет ярҙамында тауыш биргән. Күҙәтеүселәрҙең ярҙамы ла кәрәкмәгән - ир үҙаллы эш иткән.