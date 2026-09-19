+5 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Сентября , 15:00

Һайлауҙың икенсе көнөндәге ҡыҙыҡлы мәлдәр

Башҡортостандың ҡайһы бер участкаларынан сағыу мәлдәрҙе йыйҙыҡ ⏬

Һайлауҙың икенсе көнөндәге ҡыҙыҡлы мәлдәрҺайлауҙың икенсе көнөндәге ҡыҙыҡлы мәлдәр
Һайлауҙың икенсе көнөндәге ҡыҙыҡлы мәлдәр

- Тәтешле районында «Рәхмәт» акцияһы ирекмәндәре һайлаусыларҙы фәрештә кейемендә ҡаршы алған. Ҡыҙҙар Рәсәй, Башҡортостан һәм район флагы төҫтәрендә илһөйәрлекте һәм өйҙәге хистәрҙе символлаштырған.

- 103 йәшлек Фәрхәнә Гәрәй ҡыҙы Исмәғилева Энергетик ауылында (Нефтекама округы) 3513-сө участкала тауыш бирә. Ул бында ғүмер буйы йәшәй, ВОХР караулы начальнигы булып эшләгән. Фәрхәнә Гәрәй ҡыҙы һәр һайлауға үҙ тауышын бирергә килә.

- Салауат районының Таймый ауылында һайлау ысын күңелдән күңел асыуға әйләнде! УИК-та 87 йәшлек педагогик хеҙмәт ветераны Зира Яруллина (аҡ эшләпә кейгән) ауылдаштары менән бейергә тотондо.

- Күреү һәләте буйынса инвалид Алмас Заманов 3464-се участкала эте Зерро менән килгән. Ул Брайль шрифты менән бюллетень өсөн трафарет ярҙамында тауыш биргән. Күҙәтеүселәрҙең ярҙамы ла кәрәкмәгән - ир үҙаллы эш иткән.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика