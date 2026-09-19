Һайлауҙың икенсе көнө башланды

Республикала шулай уҡ Кизил һайлау округы №28 буйынса Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтай депутаты, Өфө ҡала округы Советына депутаттар, Әбйәлил һәм Белорет райондарындағы ике ауыл биләмәһе Советтары депутаттары һайлана. Урындағы үҙидараның вәкиллекле органдарына өҫтәмә һайлауҙар ҙа үтә. Һайлауҙың икенсе көнөндә республикалағы 3250 участка һайлау комиссияһының барыһы ла үҙ эшен башланы. Улар урындағы ваҡыт буйынса 8:00-ҙән 20:00-гә тиклем эшләйәсәк. Һайлау участкаларында быйыл тик ташлама биреү акцияһы булараҡ ойошторолған традицион «Рәхмәт» акцияһы ла дауам итә. 📊 Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһы мәғлүмәттәре буйынса, 2026 йылдың 1 июленә республикабыҙҙа 2 955 278 һайлаусы иҫәпләнә. Һайлауҙың беренсе көнө йомғаҡтары буйынса, теркәлгән һайлаусыларҙың 31,89 проценты үҙ тауышын биргән. Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе урынбаҫары Марат Ғәҙилов әйтеүенсә, һайлаусыларҙың әүҙем ҡатнашыуы Нефтекама һәм Салауат ҡалаларында, ә райондар араһында Асҡын, Благовар, Ейәнсура, Салауат һәм Яңауыл райондарында күҙәтелгән.