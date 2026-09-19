+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Сентября , 03:52

Һайлауҙың икенсе көнө башланды

19 сентябрҙә иртәнге сәғәт 8-ҙә Башҡортостанда Дәүләт Думаһы Федераль Йыйылышының туғыҙынсы саҡырылыш депутаттарын һайлауҙың икенсе көнө башланды.

Һайлауҙың икенсе көнө башландыҺайлауҙың икенсе көнө башланды
Һайлауҙың икенсе көнө башланды

Республикала шулай уҡ Кизил һайлау округы №28 буйынса Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтай депутаты, Өфө ҡала округы Советына депутаттар, Әбйәлил һәм Белорет райондарындағы ике ауыл биләмәһе Советтары депутаттары һайлана. Урындағы үҙидараның вәкиллекле органдарына өҫтәмә һайлауҙар ҙа үтә. Һайлауҙың икенсе көнөндә республикалағы 3250 участка һайлау комиссияһының барыһы ла үҙ эшен башланы. Улар урындағы ваҡыт буйынса 8:00-ҙән 20:00-гә тиклем эшләйәсәк. Һайлау участкаларында быйыл тик ташлама биреү акцияһы булараҡ ойошторолған традицион «Рәхмәт» акцияһы ла дауам итә. 📊 Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһы мәғлүмәттәре буйынса, 2026 йылдың 1 июленә республикабыҙҙа 2 955 278 һайлаусы иҫәпләнә. Һайлауҙың беренсе көнө йомғаҡтары буйынса, теркәлгән һайлаусыларҙың 31,89 проценты үҙ тауышын биргән. Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе урынбаҫары Марат Ғәҙилов әйтеүенсә, һайлаусыларҙың әүҙем ҡатнашыуы Нефтекама һәм Салауат ҡалаларында, ә райондар араһында Асҡын, Благовар, Ейәнсура, Салауат һәм Яңауыл райондарында күҙәтелгән.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика