+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 07:01

Радий Хәбировтың ауылдашы булған йөҙйәшәр инәй ҙә тауыш биргән

Ишембай районының Сайран ауылында Мәрйәм Иҫәнова тауыш бирҙе. Быйыл уға йөҙ йәш тулды. Мәрйәм Баймөхәмәт ҡыҙы - педагог, ул мәктәптә Башҡортостан Башлығының ата-әсәһе менән эшләгән. Радий Хәбиров сығышы менән Сайрандан.

Радий Хәбировтың ауылдашы булған йөҙйәшәр инәй ҙә тауыш биргәнРадий Хәбировтың ауылдашы булған йөҙйәшәр инәй ҙә тауыш биргән
Радий Хәбировтың ауылдашы булған йөҙйәшәр инәй ҙә тауыш биргән

Оло йәштә булыуына ҡарамаҫтан, Мәрйәм Иҫәнова илдә һәм донъяла барған ваҡиғалар менән ҡыҙыҡһына. РФ Дәүләт Думаһына һайлау буласағын белгәс, оҙон ғүмерле инәй яҡындарын мотлаҡ тауыш бирергә тейешлеге тураһында алдан иҫкәрткән. Бөгөн УИК мобиль төркөмө уға ҡунаҡҡа килде - ғүмеренең 33 йылын уҡытыуға бағышлаған педагогика ветераны үҙ һайлауын өйҙә яһаны.

"Мин Бөйөк Ватан һуғышын, һуғыштан һуңғы ауыр ваҡытты, 90-сы йылдарҙы күрҙем. Рәсәй һәр ваҡыт көслө була, бер ҡасан да һәм бер ниндәй шарттарҙа ла дошман алдында баш эймәй. Мин хатта шундай йәштә лә илебеҙҙең, уның халҡының яҡты киләсәгенә үҙ өлөшөмдө индерә алыуыма шатмын", - тигән инәй.

Фото: Айһылыу Вәхитова

Радий Хәбировтың ауылдашы булған йөҙйәшәр инәй ҙә тауыш биргән
Радий Хәбировтың ауылдашы булған йөҙйәшәр инәй ҙә тауыш биргән
Радий Хәбировтың ауылдашы булған йөҙйәшәр инәй ҙә тауыш биргән
Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика