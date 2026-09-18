+14 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 10:15

Путин яҡташтарыбыҙҙы бүләкләү тураһында указға ҡул ҡуйҙы

м

Путин яҡташтарыбыҙҙы бүләкләү тураһында указға ҡул ҡуйҙыПутин яҡташтарыбыҙҙы бүләкләү тураһында указға ҡул ҡуйҙы
Путин яҡташтарыбыҙҙы бүләкләү тураһында указға ҡул ҡуйҙы

 Республика вәкилдәренең парламентаризм, ауыл хужалығы, сәнәғәт үҫешенә индергән өлөшө юғары баһаланды, шулай уҡ Башҡортостандан күп балалы әсәнең ҡаҙаныштары билдәләнде.

Бәләбәй районынан Олеся Шайморатова «Герой әсә» тигән маҡтаулы исемгә лайыҡ булды.

«Шәхси эшҡыуар, крәҫтиән-фермер хужалығы етәксеһе Ғаяз Ғабдрахмановҡа «Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған ауыл хужалығы хеҙмәткәре» тигән маҡтаулы исем бирелде.

«Благовещен арматура заводы» акционерҙар йәмғиәтенең участка мастеры Александр Трубников «Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған машина эшләүсеһе» маҡтаулы исемен алды.

Башҡортостандан сенатор Лилиә Ғүмәрова парламентаризм үҫешенә тос өлөш индергәне һәм закон сығарыуҙа әүҙем эшмәкәрлек алып барғаны өсөн Александр Невский ордены менән бүләкләнгән.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика