+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 01:00

Изге йома мөбәрәк булһын!

«Ҡояш ҡалҡҡан көндәрҙең иң яҡшыһы - йома көнө. Был көндө Аллаһ Әҙәмде (ғәләйһиссәләм) барлыҡҡа килтерҙе. Был көндә ул Йәннәткә индерелде, был көндө унан ҡыуылды. Һуңғы Сәғәт тә (Ҡиәмәт көнө) был көндән башҡа көндә һуҡмаясаҡ."

Изге йома мөбәрәк булһын!Изге йома мөбәрәк булһын!
Изге йома мөбәрәк булһын!


«Бер йома намаҙы менән икенсе йома намаҙы араһында уҡылған көндәлек биш фарыз намаҙ ике йома араһында ҡылынған кесе гонаһтарҙың ярлыҡаныуына сәбәп булып тора, әгәр ошо арала оло гонаһтар ҡылынмаһа.".
***
«Кем йома көндө (йәки йомаға ҡарата төндө) "Әл-Кәһф" ("Мәмерйә") сүрәһен уҡый, шул кешене уның менән Аллаһ йорто (Ҡәғбә) араһындағы нур яҡтыртып торасаҡ.

Изге йома көнөбөҙ мөбәрәк булһын! Һәр беребеҙгә Аллаһы Тәғәлә ризалығында йәшәргә яҙһын, Раббыбыҙ беҙҙе үҙенең рәхмәтенән һәм мәрхәмәтенән ташламаһын
Илебеҙ тыныс, йорт-ҡурабыҙ имен, ризығыбыҙ мул булып, тулы ғаилә бәхетенә төрөнөп йәшәргә яҙһын. Ил башлыҡтары үҙ-ара килешеп, һулыштар бөтһөн, яугирҙарыбыҙ иҫән-һау әйләнеп ҡайтһын. Барлыҡ изге уй-теләктәребеҙ, доғаларыбыҙ ҡабул булһын ин шәә Аллаһ . Әмин.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика