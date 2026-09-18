Башҡортостанда һайлау башланды

Һайлау өс кимәлдә үтәсәк: Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлау, БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай депутатын өҫтәмә һайлау һәм муниципаль һайлау.
Тауыш биреү урындағы ваҡыт буйынса иртәнге сәғәт 8-ҙән киске 8-гә тиклем үткәрелә.
Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлау һәм улар менән берләштерелгән һайлау өс көн буйына — 18-20 сентябрҙә бара. Тауыш биреү көнөнә 18 йәше тулған бөтә граждандар ҙа үҙҙәренең һайлау хоҡуғынан файҙалана ала.
Берҙәм тауыш биреү көнөндә — 18-20 сентябрҙә – Башҡортостанда "Рәхмәт" акцияһы уҙғарыла. Был юлы ташламалар ғына була: бер ниндәй ҙә бүләктәр уйнатылмай.
Һайлау буйынса ҡыҙыу элемтә телефоны: 8-800-200-00-20.
Тауыш биреүҙең яҡынса һөҙөмтәләре дүшәмбе, 21 сентябрҙә, иртәнсәк билдәле була. Дәүләт Думаһына һайлауҙың дөйөм һөҙөмтәләрен Рәсәй Үҙәк һайлау комиссияһы 5 октябрҙән дә һуңға ҡалмайынса билдәләргә һәм 11 октябргә тиклем рәсми рәүештә иғлан итергә тейеш.