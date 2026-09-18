+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 03:36

Башҡортостанда һайлау башланды

Теүәл сәғәт 8-ҙә республикала һайлау участкалары асылды.

Башҡортостанда һайлау башландыБашҡортостанда һайлау башланды
Башҡортостанда һайлау башланды

Һайлау өс кимәлдә үтәсәк: Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлау, БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай депутатын өҫтәмә һайлау һәм муниципаль һайлау.

Тауыш биреү урындағы ваҡыт буйынса иртәнге сәғәт 8-ҙән киске 8-гә тиклем үткәрелә.

Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлау һәм улар менән берләштерелгән һайлау өс көн буйына — 18-20 сентябрҙә бара. Тауыш биреү көнөнә 18 йәше тулған бөтә граждандар ҙа үҙҙәренең һайлау хоҡуғынан файҙалана ала. 

Берҙәм тауыш биреү көнөндә — 18-20 сентябрҙә – Башҡортостанда "Рәхмәт" акцияһы уҙғарыла. Был юлы ташламалар ғына була: бер ниндәй ҙә бүләктәр уйнатылмай. 

Һайлау буйынса ҡыҙыу элемтә телефоны: 8-800-200-00-20.

Тауыш биреүҙең яҡынса һөҙөмтәләре дүшәмбе, 21 сентябрҙә, иртәнсәк билдәле була. Дәүләт Думаһына һайлауҙың дөйөм һөҙөмтәләрен Рәсәй Үҙәк һайлау комиссияһы 5 октябрҙән дә һуңға ҡалмайынса билдәләргә һәм 11 октябргә тиклем рәсми рәүештә иғлан итергә тейеш. 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика