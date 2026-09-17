+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Сентября , 07:57

Башҡортостан Юғары суды рәйесенең отставкаһы мәсьәләһе кисектерелде

Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтай депутаттары сираттан тыш 35-се ултырышта БР Юғары суды рәйесе Раил Шәйҙуллиндың отставкаһы тураһында мәсьәләне ҡарауҙы кисектерергә ҡарар итте. Мәсьәләне көн тәртибенә индереү тәҡдиме менән депутат Виктор Гурьев сығыш яһаны.

Башҡортостан Юғары суды рәйесенең отставкаһы мәсьәләһе кисектерелдеБашҡортостан Юғары суды рәйесенең отставкаһы мәсьәләһе кисектерелде
Башҡортостан Юғары суды рәйесенең отставкаһы мәсьәләһе кисектерелде

 

Парламентта Дәүләт Йыйылышының БР Юғары суды етәкселегенең һәм уның судьяларының РФ ҡануниәте һәм Судьялар этикаһы кодексы талаптарын үтәү мәсьәләләре буйынса мөрәжәғәте тураһында ҡарар проекты әҙерләнде, тип билдәләне ул. Депутаттар килеп тыуған хәлгә бик борсола, Юғары суд етәкселегенең ғәмәлдәре тейешле хоҡуҡи баһа алырға һәм артабан вәкәләттәрен туҡтатырға тейеш, тип иҫәпләй улар.

Уның докладынан һуң Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров һүҙ алды. Судьялар коллегияһында «бөтә закондар һәм этик нормалар боҙола», тип билдәләне ул. Әммә шул уҡ ваҡытта республика етәксеһе һығымталар яһарға ашыҡмаҫҡа ҡушты.

«Һеҙҙең ҡарарығыҙҙы хөрмәт итеп, мин тағы ла бер тапҡыр был мәсьәләне ҡарауҙы күсереүҙе һәм барыһын да иғтибар менән өйрәнеүҙе һорайым», – тине Башҡортостан Башлығы.

Депутаттар Радий Хәбировтың ҡарашы менән килеште һәм төп көн тәртибенә күсеп, Юғары суд мәсьәләһен ҡарауҙы кисектерҙе.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика