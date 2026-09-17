36 млн һумға тәмәкенең законһыҙ әйләнеше буйынса хөкөм сығарылды

Ғәйепләнеүсе 2021 йылдың сентябренән 2024 йылдың февраленә тиклем ТГ аша маркаһыҙ тәмәке изделиеларын һатып ала һәм уларҙы артабан республика биләмәһендә һатыу өсөн ҡуртымға алынған биналарға ташыуҙы һәм һаҡлауҙы ойоштора.
Уның был енәйәт эшмәкәрлеген Рәсәй ФСБ-һының төбәк буйынса идаралығы хеҙмәткәрҙәре туҡтатҡан. Тартып алынған һәм һатылған маркаһыҙ тәмәке продукцияһының дөйөм хаҡы 36 миллион һумдан ашыу тәшкил итә.
Ғәйепләнеүсе ғәйепте тулыһынса таныған. Уға суд ҡарары менән шартлы рәүештә 3 йылға иркенән мәхрүм итеү, шул уҡ срокка һынау срогы, дәүләт килеменә 800 мең һум күләмендә штраф билдәләнгән.
Бынан тыш, енәйәт ҡылыуҙа ҡулланылған «Пежо Партнер» автомобиленең хаҡына тап килгән 630 мең һумдан ашыу аҡса, тентеүҙә тартып алынған 1 миллион һум дәүләт милкенә йүнәлтелгән.