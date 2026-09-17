+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Сентября , 07:59

36 млн һумға тәмәкенең законһыҙ әйләнеше буйынса хөкөм сығарылды

Өфөнөң Калинин район суды РФ ЕК-ның 171.1 статьяһының 6-сы өлөшөнөң «б» пунктында ҡаралған енәйәт ҡылыуҙа ғәйепләнгән 37 йәшлек иргә ҡарата енәйәт эшен ҡараны. 

36 млн һумға тәмәкенең законһыҙ әйләнеше буйынса хөкөм сығарылды36 млн һумға тәмәкенең законһыҙ әйләнеше буйынса хөкөм сығарылды
36 млн һумға тәмәкенең законһыҙ әйләнеше буйынса хөкөм сығарылды

Ғәйепләнеүсе 2021 йылдың сентябренән 2024 йылдың февраленә тиклем ТГ аша маркаһыҙ тәмәке изделиеларын һатып ала һәм уларҙы артабан республика биләмәһендә һатыу өсөн ҡуртымға алынған биналарға ташыуҙы һәм һаҡлауҙы ойоштора.

Уның был енәйәт эшмәкәрлеген Рәсәй ФСБ-һының төбәк буйынса идаралығы хеҙмәткәрҙәре туҡтатҡан. Тартып алынған һәм һатылған маркаһыҙ тәмәке продукцияһының дөйөм хаҡы 36 миллион һумдан ашыу тәшкил итә.

Ғәйепләнеүсе ғәйепте тулыһынса таныған. Уға суд ҡарары менән шартлы рәүештә 3 йылға иркенән мәхрүм итеү, шул уҡ срокка һынау срогы, дәүләт килеменә 800 мең һум күләмендә штраф билдәләнгән.

Бынан тыш, енәйәт ҡылыуҙа ҡулланылған «Пежо Партнер» автомобиленең хаҡына тап килгән 630 мең һумдан ашыу аҡса, тентеүҙә тартып алынған 1 миллион һум дәүләт милкенә йүнәлтелгән.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика