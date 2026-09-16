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16 Сентября , 07:33

Журналистар һәм блогерҙар абруйлы конкурста ҡатнаша ала

Приём работ на XVIII Всероссийский конкурс «СМИротворец» завершается 20 сентября. Это главный конкурс страны для тех, кто рассказывает о межнациональных и этноконфессиональных отношениях. В этом году он входит в программу Года единства народов России.

Журналистар һәм блогерҙар абруйлы конкурста ҡатнаша алаЖурналистар һәм блогерҙар абруйлы конкурста ҡатнаша ала
Журналистар һәм блогерҙар абруйлы конкурста ҡатнаша ала

Для Башкортостана тема особенно близка — в республике веками живут представители разных народов и конфессий, и местные журналисты не раз доказывали, что умеют говорить об этом интересно.

В этом году семь номинаций: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (аудиоформаты), «Детские и молодёжные СМИ» и «Единство народов». Отдельно награждают блогеров — для них предусмотрена специальная номинация «Блоги».

Принимаются работы, опубликованные с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026-го. Подать заявку можно на сайте https://concours.nazaccent.ru/. Организаторы — ФАДН России и Гильдия межэтнической журналистики. Победителей объявят в ноябре в Москве.

Автор:Айбулат Ишназаров
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