Заманса һөнәрҙе һайлаған

Муниципалитет етәксеһе әйтеүенсә, Григорий мәктәпте тамамлағандан һуң гидравлик машиналарҙы, гидроприводтарҙы һәм гидропневмоавтоматиканы эксплуатациялау буйынса техник һөнәрен үҙләштергән. Мобилизацияға тиклем механизатор булып эшләгән.
Хәрби комиссариаттан саҡырыу килгәс, ул оҙаҡ уйлап тормайынса военкоматҡа килгән. БПЛА взводына ла үҙ теләге менән ҡушылған. Был һайлау уның технологияларға, яңы техник ҡарарҙарға һәм заманса хәрби сараларға ҡыҙыҡһыныуы менән бәйле.
— Бөгөн пилотһыҙ осоусы аппараттар — ябай техника ғына түгел, ә заманса алыштың иң мөһим сараларының береһе, — ти «Хакер».
Григорий хеҙмәт иткән подразделениеның бурыстары киң. БПЛА операторҙары ерлекте разведкалай, һөжүмдәрҙе корректировкалай, FPV-дрондарҙы һәм самолет тибындағы аппараттарҙы ҡуллана. Шулай уҡ пилотһыҙ аппараттар алғы һыҙыҡҡа аҙыҡ-түлек һәм кәрәкле әйберҙәр еткереүҙә, эвакуация ваҡытында ярҙам күрһәтеүҙә файҙаланыла.
Хәрби бурыстарын үтәү менән бер рәттән, «Хакер» юғары белем дә ала. Ул «Синергия» университетында «Мәғлүмәт хәүефһеҙлеге» йүнәлеше буйынса уҡый. Диплом алырға иһә тағы ике семестр ҡалған.
Хеҙмәтенең күп ваҡытын алыуына ҡарамаҫтан, Григорий һәр мөмкинлектән файҙаланып уҡыуына ла ваҡыт бүлергә тырыша. Шулай итеп, ул бөгөн Ватан алдындағы бурысын үтәү менән бергә үҙенең белем даирәһен дә киңәйтә, киләсәккә яңы маҡсаттар ҡуя.