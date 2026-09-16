+17 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Сентября , 07:00

Заманса һөнәрҙе һайлаған

Бәләбәй ҡалаһынан мобилизацияланған Григорий махсус хәрби операция биләмәһендә үҙенә яңы һөнәр тапҡан. «Хакер» ҡушаматлы яугирҙың тарихы менән Бәләбәй районы хакимиәте башлығы Азат Сәхәбиев бүлешкән.

Заманса һөнәрҙе һайлағанЗаманса һөнәрҙе һайлаған
Заманса һөнәрҙе һайлаған

Муниципалитет етәксеһе әйтеүенсә, Григорий мәктәпте тамамлағандан һуң гидравлик машиналарҙы, гидроприводтарҙы һәм гидропневмоавтоматиканы эксплуатациялау буйынса техник һөнәрен үҙләштергән. Мобилизацияға тиклем механизатор булып эшләгән.

Хәрби комиссариаттан саҡырыу килгәс, ул оҙаҡ уйлап тормайынса военкоматҡа килгән. БПЛА взводына ла үҙ теләге менән ҡушылған. Был һайлау уның технологияларға, яңы техник ҡарарҙарға һәм заманса хәрби сараларға ҡыҙыҡһыныуы менән бәйле.

— Бөгөн пилотһыҙ осоусы аппараттар — ябай техника ғына түгел, ә заманса алыштың иң мөһим сараларының береһе, — ти «Хакер».

Григорий хеҙмәт иткән подразделениеның бурыстары киң. БПЛА операторҙары ерлекте разведкалай, һөжүмдәрҙе корректировкалай, FPV-дрондарҙы һәм самолет тибындағы аппараттарҙы ҡуллана. Шулай уҡ пилотһыҙ аппараттар алғы һыҙыҡҡа аҙыҡ-түлек һәм кәрәкле әйберҙәр еткереүҙә, эвакуация ваҡытында ярҙам күрһәтеүҙә файҙаланыла.

Хәрби бурыстарын үтәү менән бер рәттән, «Хакер» юғары белем дә ала. Ул «Синергия» университетында «Мәғлүмәт хәүефһеҙлеге» йүнәлеше буйынса уҡый. Диплом алырға иһә тағы ике семестр ҡалған.

Хеҙмәтенең күп ваҡытын алыуына ҡарамаҫтан, Григорий һәр мөмкинлектән файҙаланып уҡыуына ла ваҡыт бүлергә тырыша. Шулай итеп, ул бөгөн Ватан алдындағы бурысын үтәү менән бергә үҙенең белем даирәһен дә киңәйтә, киләсәккә яңы маҡсаттар ҡуя.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика