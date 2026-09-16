Рәсәй президенты яҡташыбыҙҙы миҙал менән бүләкләне

Был хаҡта республиканың РФ президенты ҡарамағындағы тулы хоҡуҡлы вәкиллегенең матбуғат хеҙмәтенән хәбәр иттеләр.
Быйыл Азат Ғәли улы етәкселегендәне данлыҡлы коллектив 55 йыллыҡ юбилейын билдәләй. Рәсәйҙең Милли гвардияһы ғәскәрҙәре өлгөлө оркестры – профессиональ хәрби-ижади коллектив һәм илебеҙҙең төп хәрби оркестрҙарының береһе.
— Миңә, етәксе булғас, административ һәм ижади эште берләштерергә тура килә, — тип һөйләне Азат Шахмөхәмәтов. — Учреждение тынлы һәм симфоник оркестрҙарҙан тора. Беҙҙең репертуар бик бай, даими тулылана.
Беҙҙә яҡшы солистар-вокалистар, инструменталистар бар. Беҙ ҙур мәғрифәтселек эшен алып барабыҙ, хәрби хеҙмәткәрҙәрҙең дә, граждандарҙың да дөйөм мәҙәниәт кимәлен күтәрәбеҙ. Программаларыбыҙ рус халыҡ йыры, Рәсәй халыҡтары йырҙары, симфонияларҙан тора. Оркестрҙың төп репертуары – һуғыш йылдарында һәм һуғыштан һуңғы осорҙа күренекле авторҙар, композиторҙар, шағирҙар ижад иткән илһөйәрлек рухындағы һоҡланғыс йырҙар.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Азат Ғәли улы — беҙҙең яҡташ, Башҡортостандың Салауат районында тыуып үҫкән. Башҡорт опера һәм балет театрында эшләгән, әле лә хеҙмәттәшлек итә. «Башҡортостан Республикаһының халыҡ артисы» тигән маҡтаулы исемгә эйә.