+17 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Сентября , 05:16

Рәсәй президенты яҡташыбыҙҙы миҙал менән бүләкләне

Хәрби дирижер, Рәсәй Федерацияһының Милли гвардияһы ғәскәрҙәре өлгөлө оркестры начальнигы, полковник Азат Шахмөхәмәтов Владимир Путин указы менән дәүләт наградаһы — «Мәҙәниәт һәм сәнғәттәге хеҙмәттәре өсөн» миҙалы менән бүләкләнде.

Рәсәй президенты яҡташыбыҙҙы миҙал менән бүләкләнеРәсәй президенты яҡташыбыҙҙы миҙал менән бүләкләне
Рәсәй президенты яҡташыбыҙҙы миҙал менән бүләкләне

Был хаҡта республиканың РФ президенты ҡарамағындағы тулы хоҡуҡлы вәкиллегенең матбуғат хеҙмәтенән хәбәр иттеләр.

Быйыл Азат Ғәли улы етәкселегендәне данлыҡлы коллектив 55 йыллыҡ юбилейын билдәләй. Рәсәйҙең Милли гвардияһы ғәскәрҙәре өлгөлө оркестры – профессиональ хәрби-ижади коллектив һәм илебеҙҙең төп хәрби оркестрҙарының береһе.

— Миңә, етәксе булғас, административ һәм ижади эште берләштерергә тура килә, — тип һөйләне Азат Шахмөхәмәтов. — Учреждение тынлы һәм симфоник оркестрҙарҙан тора. Беҙҙең репертуар бик бай, даими тулылана.

Беҙҙә яҡшы солистар-вокалистар, инструменталистар бар. Беҙ ҙур мәғрифәтселек эшен алып барабыҙ, хәрби хеҙмәткәрҙәрҙең дә, граждандарҙың да дөйөм мәҙәниәт кимәлен күтәрәбеҙ. Программаларыбыҙ рус халыҡ йыры, Рәсәй халыҡтары йырҙары, симфонияларҙан тора. Оркестрҙың төп репертуары – һуғыш йылдарында һәм һуғыштан һуңғы осорҙа күренекле авторҙар, композиторҙар, шағирҙар ижад иткән илһөйәрлек рухындағы һоҡланғыс йырҙар.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Азат Ғәли улы — беҙҙең яҡташ, Башҡортостандың Салауат районында тыуып үҫкән. Башҡорт опера һәм балет театрында эшләгән, әле лә хеҙмәттәшлек итә. «Башҡортостан Республикаһының халыҡ артисы» тигән маҡтаулы исемгә эйә.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика