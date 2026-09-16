+17 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Сентября , 07:15

Ҡойолған алмаларҙы ташламағыҙ!

Ҡортлаған, серегән алмаларҙан да бик яҡшы органик ашлама әҙерләргә мөмкин.  

Ҡойолған алмаларҙы ташламағыҙ!Ҡойолған алмаларҙы ташламағыҙ!
Ҡойолған алмаларҙы ташламағыҙ!

Алмаларҙы компост өйөмөнә һалығыҙ.

Өҫтөн бесән, ҡойолған япраҡтар йәки үҫемлек ҡалдыҡтары менән ҡаплағыҙ.

 Компост өйөмөн триходерма эретмәһе менән һибеп сығырға мөмкин. Ул органик ҡалдыҡтарҙың тарҡалыуын тиҙләтә һәм зарарлы микроорганизмдарҙы баҫырға ярҙам итә.

 Киләһе миҙгелдә компост үҫемлектәр өсөн яҡшы туҡлыҡлы ашламаға әйләнәсәк.

 Тиҙерәк һөҙөмтә кәрәкһә, компост өйөмөн мочевина (карбамид) эретмәһе менән эшкәртергә мөмкин: 10 литр һыуға 200 грамм. Был «ҡыҙыу эшкәртеү» процесын башларға ярҙам итә — температура 70 градусҡа тиклем күтәрелеүе мөмкин. Һөҙөмтәлә күп кенә инфекциялар һәм ҡоротҡостар юҡҡа сығасаҡ.

Киләһе йылда үҫемлектәр өсөн туҡлыҡлы, йомшаҡ структуралы ашлама әҙер буласаҡ.

 

 

Фото: Т. АМАНОВ.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика