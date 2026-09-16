Ҡойолған алмаларҙы ташламағыҙ!

Алмаларҙы компост өйөмөнә һалығыҙ.
Өҫтөн бесән, ҡойолған япраҡтар йәки үҫемлек ҡалдыҡтары менән ҡаплағыҙ.
Компост өйөмөн триходерма эретмәһе менән һибеп сығырға мөмкин. Ул органик ҡалдыҡтарҙың тарҡалыуын тиҙләтә һәм зарарлы микроорганизмдарҙы баҫырға ярҙам итә.
Киләһе миҙгелдә компост үҫемлектәр өсөн яҡшы туҡлыҡлы ашламаға әйләнәсәк.
Тиҙерәк һөҙөмтә кәрәкһә, компост өйөмөн мочевина (карбамид) эретмәһе менән эшкәртергә мөмкин: 10 литр һыуға 200 грамм. Был «ҡыҙыу эшкәртеү» процесын башларға ярҙам итә — температура 70 градусҡа тиклем күтәрелеүе мөмкин. Һөҙөмтәлә күп кенә инфекциялар һәм ҡоротҡостар юҡҡа сығасаҡ.
Киләһе йылда үҫемлектәр өсөн туҡлыҡлы, йомшаҡ структуралы ашлама әҙер буласаҡ.
Фото: Т. АМАНОВ.