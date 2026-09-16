Һайлауҙа ҡатнаш та, ташлама ал!

Ошо хаҡта акцияны ойоштороусылар "Башинформ" мәғлүмәт агентлығында бөгөн уҙған матбуғат конференцияһында тулыраҡ мәғлүмәт бирҙе.
– Быйылғы "Рәхмәт" акцияһы – иң тәүҙә ташлама биреүсе акция. Йәғни беҙҙең партнерҙарҙа ташлама алыу мөмкинлеге,– тип башланы һүҙен "Алға-Патриот" спорт-патриотик үҙәге директоры Ринат Хәбиров. – Ул – 2000 йылдарҙа башланған тарих.
Беҙҙең өсөн иң мөһиме – был йәмәғәт инициативаһын ойоштороу. Сөнки ул кешеләр өсөн эшләнә.
Унда халыҡ ихлас ҡатнаша. Уға һайлау участкаһына килеп тауыш биргәндән һуң купон алып сығып китеү бик оҡшай.
Элек браслеттар бирелә ине. Быйыл тотош республика буйынса беҙҙең меңдән ашыу партнерыбыҙҙан ташлама алыу мөмкинлеге биргән ике яҡлы купон тапшырыласаҡ.
Акцияға барлыҡ 54 район һәм 9 ҡала округы ҡушылды.
Ул матур акцияны хуплап, унда ҡатнашырға теләк белдергән республикабыҙҙың бизнес әһелдәренә :
– Уларға социаль йүнәлеште күтәрмәләгән өсөн рәхмәт!
Беҙ республикабыҙҙа йәшәүселәргә улар төбәктең иҡтисадын үҫтереүгә булышлыҡ иткәне, көндәлек хеҙмәте өсөн ошолайтып үҙебеҙҙең рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ, – тип йылы һүҙҙәрен дә еткерҙе.
Башҡорт сауҙа ассоциацияһы вәкиле Тимур Ниғмәтуллин сығышында акцияға меңдән ашыу сауҙа нөктәһенең һәм 600 -ҙән ашыу эшҡыуарҙың ҡушылыуы хаҡында һөйләне.
Партнерҙар араһында аҙыҡ-түлек магазиндары, кафе-ресторандар, балалар үҙәктәре, фитнес-клубтар , автосалондар, бөҙрәханалар бар икән.
Уның әйтеүенсә, кемдер бер сынаҡ ҡәһүәгә , кемдер маникюр курсына ташлама тәҡдим итәсәк. Бәғзе ташламаның 50 процентҡа тиклем етеүе ихтимал.
Спикер ташламаларға бәйле тулы исемлек менән рахмат2026.рф сайтында танышырға саҡырҙы.
Унда һәр һайлаусы үҙ районы йәки ауылында ташлама тәҡдим итеүселәрҙе таба ала.
Ойоштороусылар белдереүенсә, ике яҡлы купон күп тапҡырға иҫәпләнгән һәм бер ниндәй ҙә теркәлеү талап итмәй.
Унда акцияның шарттары һәм ҡатнашыусы партнерҙарҙың тулы исемлеген сағылдырған сайтҡа күсеү өсөн QR-код урынлаштырылған.
– Бер кемгә лә бер ҡайҙа ла теркәлергә һәм шәхси мәғлүмәттәрҙе күрһәтергә кәрәкмәй.Ни бары телефонығыҙҙы QR-кодҡа йүңәлтәһегеҙ ҙә барлыҡ мәғлүмәтте алаһығыҙ.
Бер ҡайҙа ла исем-шәрифегеҙҙе, паспортығыҙ мәғлүмәттәрен, телефонығыҙҙы күрһәтеү талап ителмәй, – тип белдерҙе Ринат Хәбиров, журналистарҙың хәүефһеҙлек тураһындағы һорауына яуап итеп .
Ул шулай уҡ , мут әҙәмдәрҙең үҙҙәрен акцияны ойоштороусылар тип алдап күрһәтеп, төрлө мәғлүмәт һорауы ихтимал, шуға һаҡ булығыҙ, тине.
Ринат Хәбиров шулай уҡ ташлама алыу өсөн һайлау участкаһында бирелгән ҡағыҙ купонды күрһәтеүҙең мотлаҡ булыуын билдәләне.
Ә инде купондарҙы 18, 19, 20 сентябрҙә бөтә республика буйынса һайлау участкаһында волонтерҙар таратасаҡ.
"Байрам" магазиндар селтәре вәкиле Эльвира Вәлиева, купонды тотоп килгән һәр кем мотлаҡ ташламалы хаҡҡа әйбер аласаҡ, тине.
Ҡыҫҡаһы, һайлау мәлендә үҙенең гражданлыҡ бурысын үтәгән һәр кеше ташлама биргән купонды алып, үҙенә кәрәкле әйбер йәки хеҙмәтте файҙалана ала.
Йәмәғәт, был мөмкинлекте ҡулдан ысҡындырмайыҡ!
Ә. ХЫЗЫРОВА.