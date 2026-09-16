+14 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Сентября , 10:26

"Ҡартай кеүек булғым килә"

  Мәктәп уҡытыусыһы балаларға киләсәктә кем булырға теләүҙәре тураһында яҙырға ҡушҡан. Бер бәләкәй малайҙың яуабы барыһын да йылмайтҡан. Ул былай тип яҙған: «Мин президент, табип йәки ғалим булырға теләмәйем. Минең иң ҙур хыялым — оло йәштәге кеше булыу. Сөнки минең ҡартайым бик рәхәт йәшәй!» Ул иртән оҙаҡ йоҡлай ала.

"Ҡартай кеүек булғым килә""Ҡартай кеүек булғым килә"
"Ҡартай кеүек булғым килә"

 Теләһә, көндөҙ йоҡлап ала.

 Телевизор ҡарай, иртә ята.

Уның өй эше лә, контроль эштәре лә юҡ.

 Эше булмаһа, ағас төбөндә ултырып ял итә йәки паркта дуҫтары менән шахмат уйнай.

Видеоуйындарҙы теләгәнсе уйнай.

 Иртән кофе, көндөҙ сәй, кисен һөт эсә.

 Автобуста уға урын да бирәләр.

 Теләгәнен ашай, теләгәнен эшләй.

 Йырлай, бейей, һүрәт төшөрә, сәйәхәт итә ала.

Аҡсаһы булһа, теләгән еренә барып ял итә.

«Шуға күрә оло йәштәге кеше булыу — бик күңелле икән!» — тип яҙған малай. 😄

 Ҡайһы саҡта балалар донъяға беҙҙән бөтөнләй икенсе күҙ менән ҡарай. Улар өсөн беҙҙәге ябай ғына бәхет тә ҙур ҡыуаныс булып күренә.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика