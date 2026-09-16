"Ҡартай кеүек булғым килә"

Теләһә, көндөҙ йоҡлап ала.
Телевизор ҡарай, иртә ята.
Уның өй эше лә, контроль эштәре лә юҡ.
Эше булмаһа, ағас төбөндә ултырып ял итә йәки паркта дуҫтары менән шахмат уйнай.
Видеоуйындарҙы теләгәнсе уйнай.
Иртән кофе, көндөҙ сәй, кисен һөт эсә.
Автобуста уға урын да бирәләр.
Теләгәнен ашай, теләгәнен эшләй.
Йырлай, бейей, һүрәт төшөрә, сәйәхәт итә ала.
Аҡсаһы булһа, теләгән еренә барып ял итә.
«Шуға күрә оло йәштәге кеше булыу — бик күңелле икән!» — тип яҙған малай. 😄
Ҡайһы саҡта балалар донъяға беҙҙән бөтөнләй икенсе күҙ менән ҡарай. Улар өсөн беҙҙәге ябай ғына бәхет тә ҙур ҡыуаныс булып күренә.