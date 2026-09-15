Әйҙәүсе урологтарҙың лекциялары студенттар өсөн файҙалы булды

Профессор Александрийского медицинского университета (Египет) Мустафа Саид поделился опытом в урологии чрезвычайных ситуаций. Профессор Осереман из Университета Абуджи (Нигерия) говорил о коммуникации в клинической хирургии, а также о гиперплазии предстательной железы и подходах к скринингу, диагностике и лечению рака простаты. Профессор Шинга Мутамбирва (ЮАР) — об использовании ИИ в медицине, опухолях уротелия и мужском бесплодии. Отдельный блок — этика в работе врача, с докладом выступила Мабасо Мэриэнн.

В формате живого диалога

Мустафа Саид приезжает в Уфу не впервые. Он отметил не только уровень подготовки студентов, но и их готовность спорить и задавать вопросы:

— Мне нравится Уфа — это город с добрыми людьми и богатой культурой. Каждый раз убеждаюсь в этом. Сегодняшняя лекция стала живым диалогом: студенты задавали вопросы, я отвечал — это активное взаимодействие, живое общение, которое отличает российскую академическую среду от многих других. Да, языковой барьер есть, но ребята стараются и понимают. Мой совет молодым, тем, кто только начинает путь в науке: активно развивайтесь и прислушивайтесь к своему наставнику, — и у вас всё получится!

Профессор Шинга Мутамбирва тоже впечатлён атмосферой БГМУ — и сравнил студентов с южноафриканскими:

— Я люблю Уфу и этот университет. Все здесь очень дружелюбные. Для меня важно то, что университет вносит вклад не только в развитие России, но и всего мира. Здесь все вовлечены в общее дело. Я из Южной Африки. У нас отличные студенты-медики, но, кажется, им не хватает той самоотдачи, которая есть у ребят здесь, в России, а в Уфе — особенно. Трудолюбие и преданность делу у местных студентов меня искренне восхищают. Для меня важна идея партнерства. Я верю, что обмен опытом и совместная работа станут по-настоящему важным шагом для нашего будущего.