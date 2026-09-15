Әйҙәүсе урологтарҙың лекциялары студенттар өсөн файҙалы булды

Профессор Александрийского медицинского университета (Египет) Мустафа Саид поделился опытом в урологии чрезвычайных ситуаций. Профессор Осереман из Университета Абуджи (Нигерия) говорил о коммуникации в клинической хирургии, а также о гиперплазии предстательной железы и подходах к скринингу, диагностике и лечению рака простаты. Профессор Шинга Мутамбирва (ЮАР) — об использовании ИИ в медицине, опухолях уротелия и мужском бесплодии. Отдельный блок — этика в работе врача, с докладом выступила Мабасо Мэриэнн.
В формате живого диалога
Мустафа Саид приезжает в Уфу не впервые. Он отметил не только уровень подготовки студентов, но и их готовность спорить и задавать вопросы:
— Мне нравится Уфа — это город с добрыми людьми и богатой культурой. Каждый раз убеждаюсь в этом. Сегодняшняя лекция стала живым диалогом: студенты задавали вопросы, я отвечал — это активное взаимодействие, живое общение, которое отличает российскую академическую среду от многих других. Да, языковой барьер есть, но ребята стараются и понимают. Мой совет молодым, тем, кто только начинает путь в науке: активно развивайтесь и прислушивайтесь к своему наставнику, — и у вас всё получится!
Профессор Шинга Мутамбирва тоже впечатлён атмосферой БГМУ — и сравнил студентов с южноафриканскими:
— Я люблю Уфу и этот университет. Все здесь очень дружелюбные. Для меня важно то, что университет вносит вклад не только в развитие России, но и всего мира. Здесь все вовлечены в общее дело. Я из Южной Африки. У нас отличные студенты-медики, но, кажется, им не хватает той самоотдачи, которая есть у ребят здесь, в России, а в Уфе — особенно. Трудолюбие и преданность делу у местных студентов меня искренне восхищают. Для меня важна идея партнерства. Я верю, что обмен опытом и совместная работа станут по-настоящему важным шагом для нашего будущего.
Профессор Осереман из Университета Абуджи во второй приезд наконец смог полноценно пообщаться со студентами:
— Я уже провел две лекции, и хочу отметить, что меня очень тепло приняли. Во время лекции я видел в глазах студентов интерес. В прошлый мой приезд у меня было недостаточно времени, чтобы пообщаться со студентами, но сегодня я увидел, что ребята очень глубоко погружены в тему. Самое важное, медицина — это непрерывный процесс обучения. Даже когда нынешние студенты станут врачами, они никогда не перестанут учиться. Им необходимо постоянно находиться в непрерывном процессе поиска новых знаний, — сказал профессор.
Контекст
В БГМУ учится около пяти тысяч иностранных студентов из 64 стран. Делегация вуза уже побывала в Кейптауне по приглашению Южноафриканской урологической ассоциации, а недавно университет подписал соглашение с Университетом Абуджи — первый обмен студентами стартует уже в новом учебном году.
Напомним, межвузовский кампус Евразийского НОЦ в Уфе — часть федеральной программы по созданию сети современных студгородков. По поручению Владимира Путина при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» к 2030 году в стране должно появиться 25 кампусов, к 2036-му — 40. Башкортостан стал одним из пилотных регионов: первая очередь кампуса открылась в феврале 2024 года.
Фото: пресс-служба правительства Башкортостана.