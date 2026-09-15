УАЗ кабинаһы үлем килтергән!

Бәхетһеҙ осраҡ уҙған йомала, 11 сентябрҙә, Учалы ҡалаһында теркәлгән. Бригада УАЗ-дың алғы тәгәрмәстәрен электр тельферы ярҙамында майлаған. Эштәр тамамланғас, водитель слесарҙан машинаның кабинаһын күтәреүен һорай. Бер мәл арҡан өҙөлгән һәм кабина ирҙе ҡыҡай. Коллегалары уны ҡул менән күтәрә һәм зыян күреүсене сығара, әммә уны ҡотҡарып ҡала алмайҙар – ул ашығыс ярҙам килгәнсе үк вафат булған.
Дәүләт хеҙмәт инспекцияһы тикшереү башлаған. Ведомство етәксеһе Татьяна Астрелина аңлатыуынса, уның һөҙөмтәләре буйынса фажиғәнең сәбәптәре асыҡланасаҡ.