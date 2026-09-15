+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 13:40

УАЗ кабинаһы үлем килтергән!

Башҡортостанда «Учалыводоканал» предприятиеһының 62 йәшлек хеҙмәткәрен машинаһы һәләк иткән. Сайтта яҙҙыҡ ⏬

УАЗ кабинаһы үлем килтергән!УАЗ кабинаһы үлем килтергән!
УАЗ кабинаһы үлем килтергән!

Бәхетһеҙ осраҡ уҙған йомала, 11 сентябрҙә, Учалы ҡалаһында теркәлгән. Бригада УАЗ-дың алғы тәгәрмәстәрен электр тельферы ярҙамында майлаған. Эштәр тамамланғас, водитель слесарҙан машинаның кабинаһын күтәреүен һорай. Бер мәл арҡан өҙөлгән һәм кабина ирҙе ҡыҡай. Коллегалары уны ҡул менән күтәрә һәм зыян күреүсене сығара, әммә уны ҡотҡарып ҡала алмайҙар – ул ашығыс ярҙам килгәнсе үк вафат булған.

Дәүләт хеҙмәт инспекцияһы тикшереү башлаған. Ведомство етәксеһе Татьяна Астрелина аңлатыуынса, уның һөҙөмтәләре буйынса фажиғәнең сәбәптәре асыҡланасаҡ.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика