+16 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 11:35

Ете ҡағиҙәне үтәһәгеҙ, бәхетле булырһығыҙ!

Ҡолаҡтар таҙалығы. Тупаҫ, яуыз һүҙҙәрҙе ишетмәҫкә, ғәйбәт тыңламаҫҡа.

Ете ҡағиҙәне үтәһәгеҙ, бәхетле булырһығыҙ!Ете ҡағиҙәне үтәһәгеҙ, бәхетле булырһығыҙ!
Ете ҡағиҙәне үтәһәгеҙ, бәхетле булырһығыҙ!

Ҡулдар таҙалығы.

Был артыҡ нәмәгә ынтылмау, башҡаларҙың өлөшөнә теймәү тигәнде аңлата. Хәлегеҙҙән килһә, мохтаждарға хәйер биреү, йәғни ярҙам итеү хуплана.

Күҙҙәр таҙалығы.

Күҙҙәрҙе насарлыҡтан, яуызлыҡтан һәм көнсөллөктән һаҡларға.

 Тел таҙалығы.

Күп һөйләүҙән һәм ялған һөйләүҙән тыйылырға. Өндәшмәү — алтынға бәрәбәр.

Тән һәм кейем таҙалығы.

Тәнде лә, кейемде лә һәр саҡ таҙа тоторға кәрәк.

Уйҙар таҙалығы.

Баштан кире, яуыз уйҙарҙы ҡыуырға кәрәк. Үҙеңде йәлләп ултырырға ярамай. Киреһенсә, изге эштәргә үҙеңде дәртләндереп тороу яҡшыраҡ.

Күңел һәм йөрәк таҙалығы.

Яратырға һәм уның өсөн бер нәмә лә талап итмәҫкә. Был тормошто, кешеләрҙе, тирә-яҡты яратыу үҙе үк — бәхет!

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика