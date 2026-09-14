БПЛА операторҙарын әҙерләүгә 6 миллион һумдан ашыу инвестиция һалған

Программа запастағы һалдат әҙерләү йүнәлеше буйынса белем алған студенттарға иҫәпләнгән. Ә 2027 йылдан Хәрби уҡыу үҙәгендә пилотһыҙ системалар комплекстары өсөн офицерҙар әҙерләү планлаштырыла.
Университет ректоры Вадим Захаров билдәләүенсә, хәрби әҙерлеккә ярашлы, махсус уҡыу йүнәлештәренең индерелеүе пилотһыҙ технологияларҙың юғары белем биреү системаһына әүҙем интеграцияланыуын күрһәтә.
— Университетыбыҙ кадрҙар әҙерләүҙең яңы стандартын формалаштыра. БПЛА операторы — техниканы файҙаланыуҙың бөтә тормош циклы менән эш итә алған квалификациялы инженер, — тип билдәләне Вадим Захаров.
Уҡыу барышын заманса ҡорамалдар менән тәьмин итеүгә университет 6 миллион һумдан ашыу аҡса йүнәлткән. Студенттар ҡарамағында заманса уҡыу стендтары һәм бай авиапарк барлыҡҡа килгән. Унда самолет тибындағы һигеҙ БПЛА һәм туғыҙ коптер иҫәпләнә. Уҡыуҙың тәүге этабын хәүефһеҙ ойоштороу өсөн биш мини-дрон да һатып алынған. Улар ярҙамында курсанттар ҡатмарлыраҡ техникаға күскәнсе төп күнекмәләрен камиллаштыра ала.
Бынан тыш, авиация техникаһы белгестәре өсөн өс тулы ҡиммәтле эш урыны йыһазландырылған. Студенттар дрондар менән идара итеүҙе генә түгел, ә уларҙың төҙөлөшөн һәм эшләү принциптарын да тәрән өйрәнә. Улар аккумуляторҙарҙың торошон диагностикалай, пропеллерҙарҙы тикшерә, электромагнит тирбәлеүҙәр спектрын анализлай ала.
Бындай күнекмәләр дрондар ҡаты ултырғанда йәки датчиктар эшендә өҙөклөктәр килеп сыҡҡанда электрон ҡорамалдарҙы тиҙ арала ремонтлау өсөн мөһим. Уҡыу процесы техниканың боҙолоуы арҡаһында туҡтап ҡалмаһын өсөн, үҙәккә 3D-принтер ҙа һатып алынған. Хәҙер курсанттар файҙаланыу барышында йыш сафтан сыҡҡан запас частарҙы үҙҙәре баҫтырып сығара ала.
Хәрби уҡыу үҙәге начальнигы, полковник Евгений Сотников әйтеүенсә, бындай ысул студенттарға теоретик белем алыу менән бер рәттән заманса дрондарҙың эске төҙөлөшөн ғәмәлдә өйрәнергә мөмкинлек бирә.
— Беҙ сығарылыш студенттарыбыҙҙың университетты заманса техниканы теләһә ниндәй шарттарҙа хеҙмәтләндерергә һәм тергеҙергә һәләтле, әҙер инженерҙар һәм операторҙар булып тамамлауы өсөн бөтә шарттарҙы ла булдырабыҙ, — тине ул.